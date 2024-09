SBK Aragona: Bautista, magica doppietta ad Aragon, Razgatlioglu allunga su Bulega

Spettacolo nel corso della Superpole Race del round aragonese della Superbike: i protagonisti sono i primi tre in classifica e a vincere è stato Alvaro Bautista, con un attacco folle e una difesa tostissima su Toprak Razgatlioglu all'ultimissimo giro. Recrimina Nicolò Bulega, che era secondo e stava aspettando il momento giusto per attaccare il turco quando è stato estromesso dalla lotta per la vittoria proprio dal compagno al penultimo passaggio, con il sorpasso dello spagnolo ai danni dell'italiano. Una mossa che sicuramente andrà valutata all'interno del box Ducati Aruba.it, visto che Bulega ha ancora qualche chance iridata e in questo modo ha invece perso altri due punti nei confronti del turco. Ma d'altra parte, a noi le gare piacciono combattute, e Alvaro davanti al pubblico di casa voleva dimostrare di avere ancora molto da dire, sorpattutto con negli occhi il ricordo della pazzesca gara del 2023. E allora il tre assi salgono sul podio mentre il vincitore di ieri, Andrea Iannone, si deve accontentare della quarta posizione, davanti a Garrett Gerloff (BMW), Danilo Petrucci (Ducati), Iker Lecuona (Honda), Michael Van der Mark (BMW) e Xavi Vierge (Honda), tutti a punti, mentre fuori dai punti chiudono Redding, Locatelli, Rea, Gardner, Rinaldi, Bassani, Ray, Rabat e Oettl. Caduti i due fratelli Lowes.

GARA-2 La prova del pomeriggio è, invece, paradossalmente quella meno spettacolare delle tre del weekend. Nella gara lunga della domenica sembra di essere tornato al 2023, con Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu in fuga sin dai primi km, a fare un mestiere diverso da tutti gli altri piloti in pista, inanellando giri veloci su giri veloci. Alla fine a spuntarla è stato Bautista, che ha allungato nel finale fiaccando la resistenza di un eroico Razgatlioglu, rientrato in pista per limitare i danni e capace di consolidare la sua prima posizione in classifica su un Nicolò Bulega imperfetto, giunto terzo dopo parecchie battaglie a metà gruppo. Andrea Iannone si conferma in quata posizione, resistendo alla pressione di Garrett Gerloff con la BMW, mentre Danilo Petrucci è sesto, davanti all'altra BMW di Michael Van der Mark. Nella top ten chiudono anche le due Honda di Iker Lecuona e Xavi Vierge, inframezzati dal nono posto della Yamaha con Andrea Locatelli. A punti anche Redding, Bassani, Rea, Rinaldi e Gardner. Non hanno partecipato alla gara Alex e Sam Lowes, usciti malconci dalle cadute della mattinata.

