La Superbike approda in Aragona, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 29 settembre il mondiale Superbike 2024 approda ad Alcaniz (Aragona): gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del decimo round

La Superbike si avvia al terz'ultimo round dell'anno al Motorland di Aragon, avvolta nell'incertezza. Solo due round fa tutto sembrava deciso, con Toprak Razgatlioglu pressoché certo dell'iride, potendo contare sui 92 punti di margine messi tra sé e il primo degli inseguitori, il rookie della Ducati, Nicolò Bulega. Poi è arrivato l'incidente di Magny Cours, lo pneumotorace e una tempistica di recupero che tarda a farsi chiara. E così, nei due round successivi, pur senza brillare, Bulega si è rifatto sotto e ora approccia il round di Alcaniz con appena 13 lunghezze da recuperare sul turco, che non è sicuro di esserci neanche in Spagna. Anche Alvaro Bautista, nonostante non sia in perfetta forma fisica, rientra in corsa per il campionato, sebbene il suo ritardo sul compagno sia di ben 69 punti, ma dovrà guardarsi dal ritorno di due rivali solidi per il terzo posto iridato: Alex Lowes, costante in sella alla sua Kawasaki, e Danilo Petrucci, reduce dalla strabiliante tripletta di Cremona. Il Petrux è lontano 110 punti da Razgatlioglu e 97 da Bulega, ma se doevsse continuare sulla scia di quanto fatto domenica scorsa, sarà interessante vedere dove potrà arrivare a fine anno. Il titolo di miglior pilota indipendente, intanto, è di fatto a un passo, visto che il più vicino, Andrea Iannone, lo inegue staccato di 101 punti. Petrucci potrebbe festeggiare già questo weekend, ma dovrà fare 23 punti in più del pilota abbruzzese.

Danilo Petrucci (Ducati Barni Racing), credits: Petrucci x.com account

ROUND ARAGONA IN TV Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel decimo weekend del'anno della Superbike al Motorland Aragon, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento spagnolo andrà in onda in diretta su SkySport Arena e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/09/2024