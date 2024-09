SBK Aragona: finalmente Iannone! Razgatlioglu secondo, Bulega ritirato e sfortunato

Iannone vince la prima gara in Superbike, allungando nel finale su Razgatlioglu e Gerloff. Bulega si ritiro per un problema tecnico e scivola a -33 in classifica

Toprak Razgatlioglu c'è, anche se un po' fatica nella mattinata del round aragonese della Superbike, cogliendo la quinta posizione in qualifica alle spalle di ben quattro Ducati. Il migliore di tutti è Nicolò Bulega si prende la superpole andando, unico, sotto l'1:48: 1.47:840 per l'italiano, che precede in prima fila Andrea Iannone e Alvaro Bautista, e in seconda l'eroe di Cremona, Danilo Petrucci. Al fianco di Toprak e della BMW scatta anche la Kawasaki di Alex Lowes. Terza fila per Andrea Locatelli (Yamaha), Sam Lowes (Ducati) e Iker Lecuona (Honda), mentre Garrett Gerloff (BMW), ieri tra i migliori, è solo decimo davati a Van der Mark e Vierge. Il rientrante Rea è 13° su Redding e Gardner, mentre Bassani e Rinaldi sono in sestafila, intervallati da Ray.

GARA-1 Al pomeriggio Razgatlioglu parte subito bene in Gara-1, risalendo da P5 a P2 in scia a Iannone, ma la direzione gara espone una bandiera rossa prima del termine del primo giro a causa della caduta di Sam Lowes, che sporca la pista di olio. Una volta pronti per ripartire, però, Bulega deve parcheggiare la sua moto e abbandonare! Spenti i semafori, Iannone torna al comando stavolta davantia Petrucci, che viene però passato da Razgatlioglu nel corso del terzo giro. Alex Lowes, quarto davanti a Van der Mark, Locatelli e a Bautista, settimo e autore di una pessima partenza. Al sesto giro prime avvisaglie di duello tra i primi due, con Bautista nel frattempo risalito in quarta posizione. Iannone rintuzza un attacco del turco, mentre Bautista sale brevmente in terza piazza ma Petrucci gli rende il sorpasso con lo spagnolo che perde la posizione anche su Lowes. A metà gara Iannone guida un trenino lunghissimo di almeno 11 piloti. E i vagoni cominciano a mischiarsi... Al nono giro Petrucci rompe gli indugi, passa in poche curve sia Razgatlioglu sia Iannone e si porta in testa alla gara. Iannone risponde al giro dopo, e da dietro risale Gerloff che in poche curve arriva in seconda posizione, ricacciando addirittura in P6 Petrucci. Razgatlioglu ne approfitta e torna terzo, Bautista quarto, Lowes quinto ma per poco perché Petrucci gli torna davanti. Nel frattempo Iannone, Gerloff e Razgatlioglu hanno guadagnato qualche decimo, ma Bautista e Petrucci corrono e li riagganciano a 5 giri dal termine. Nel frattempo Razgatlioglu passa Gerloff e prova lui ad attaccare Iannone, ma il pescarese tira fuori dal cilindro giri velocissimi, facendo il record della pista in gara (49''0) a tre passaggi dal termine. La locomotiva Iannone stacca i vagoncini negli ultimi giri a un ritmo insostenibile e si prende la prima vittoria in Superbike! Alle sue spalle si danno battaglia gli inseguitori con Razgatlioglu che alla fine si prende i 20 punti del secondo posto davanti a Gerloff e Bautista. Quinto Petrucci, poi Lecuona, Lowes, Vierge, Van der Mark, Locatelli, Redding, Bassani, Rinaldi, Rea e Ray, tutti a punti.

VEDI ANCHE

Risultati Superpole Superbike Round Aragona 2024

Risultati Gara-1 Superbike Round Aragona 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/09/2024