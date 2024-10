SBK Spagna: Bulega e Razgatlioglu chiudono il mondiale vincendo

Con i titoli tutti già assegnati, si combatte per la gloria nell'ultima giornata del round andaluso della Superbike, e al mattino la gloria è tutta per il ducatista Nicolò Bulega, che dimostra di avere un feeling eccezionale con il tracciato di Jerez de la Frontera andando a dominare la superpole race. Dopo un'ottima partenza, ha subito il sorpasso del fresco campione del mondo Toprak Razgatlioglu su BMW, ma Nicolò ho atteso giusto qualche giro per poi renderglielo nello stesso punto e andarsene a suon di record della pista. Sul podio ha concluso anche Alex Lowes con la Kawasaki, guadagnando un altro punticino su Danilo Petrucci, quarto con la sua Ducati e suo diretto rivale per il quarto posto finale in classifica. Ora sono 8 le lunghezze di distanza a una sola gara dal termine, e questa è l'unica posizione di un certo spessore che sarà in palio nella gara-2. Quinto posto in gara per l'ottimo Andrea Locatelli (Yamaha), che ha preceduto Michael Van der Mark (BMW): i due si stanno invece giocando la sesta piazza finale. Chiudono la top ten le Ducati di Andrea Iannone e del rimontante Alvaro Bautista e la Yamaha di Dominique Aegerter, mentre Jonathan Rea è 11° davanti a Redding, Rnialdi, Bassani e Rabat. Da segnalare lo scontro tra i due piloti della Honda, Lecuona e Vierge, con il primo ad avere la peggio.

GARA-2 L'ultima gara dell'anno comincia con lo stesso identico copione della superpole race di tre ore prima, con Bulega che scatta benissimo allo spegnimento dei semafori e Razgatlioglu che lo passa nei primi giri provando la fuga. L'epilogo, però, è differente. Toprak, infatti, resiste al comando fino a 4 giri dal termine, quando Bulega tenta di riavvicinarsi per attaccarlo. Una bandiera rossa però (causata dalla rottura del motore con tanto di olio in pista sulla moto di Philip Oettl), mette fine anzitempo alla gara e cristallizza le posizioni consegnando l'ultima vittoria dell'anno al meritevolissimo campione del mondo. Bulega è comunque molto bravo e chiude il weekend con due successi e un secondo posto, una tripletta sfiorata che dà morale e motivazione per la prossima stagione. Sul podio sale Michael Van der Mark, a certificare i progressi fatti dalla BMW rispetto alle due prove precedenti, mentre Iannone è quarto e migliore dei piloti indipendenti in pista. Quinto Alex Lowes che con la sua Kawasaki salva il quarto posto nella classifica generale da un Petrucci un po' spento e solo sesto alla fine. Gerloff, Locatelli, Rea e Bassani chiudono la top ten, mentre a punti nell'ultima gara dell'anno vanno anche Rinaldi, Redding, Vierge, Sam Lowes e Rabat. Caduto, tra gli altri, anche Alvaro Bautista, esattamente come ieri a curva 9.

Risultati Superpole Race Superbike Round Spagna 2024

The last Superpole Race of the 2024 season is done and dusted✅👏



Here are the full results👇#SpanishWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/IAR36tW2Cl — WorldSBK (@WorldSBK) October 20, 2024

Risultati Gara-2 Superbike Round Spagna 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/10/2024