SBK Spagna: Bulega domina gara-1 ma Razgatlioglu è campione del mondo!

Un'impresa impossibile quella che attende Nicolò Bulega nel round andaluso della Superbike, ovvero recuperare 46 punti a Toprak Razgatlioglu per provare a vincere il titolo modiale. Peccato che a disposizione ce ne siano solo 62. L'inizio, però, è benaugurante, quantomeno per il morale: il pilota emiliano realizza un tempo da MotoGP con la sua Ducati Panigale V4 R e in 1:37.596 demolisce il record della pista di Jerez de la Frontera. Razgatlioglu scatterà con lui in prima fila, ma il pilota della BMW incassa ben 6 decimi, sebbene il suo miglior tentativo l'abbia dovuto abolire perché ha trovato le bandiere gialle uscite dopo una scivolata di Jonathan Rea. Ma anche avesse concluso quel giro, non sarebbe riuscito a spingersi dalle parti del crono di Bulega, che si prende la posizione al palo davanti al turco e al britannico Alex Lowes su Kawasaki. Seconda fila per il miglior pilota indipendente della stagione, Danilo Petrucci, davanti a Iker Lecuona, su una Honda in crescita nelle ultime uscite, e ad Andrea Locatelli, migliore delle Yamaha. Terza fila per l'altra Honda ufficiale di Xavi Vierge, per la BMWdi Michael Van der Mark e per un pimpante Michael Ruben Rinaldi (ieri è stato addirittura il più veloce nelle FP2). In quarta fila ci sono Garett Gerloff (BMW), Andrea Iannone (Ducati) e Scott Redding (BMW), mentre il campione del mondo in carica (ancora per poche ore), Alvaro Bautista, è staccatissimo e chiude la quinta fila dietro anche a Dominique Aegerter (Yamaha) e Axel Bassani (Kawasaki). Sesta fila, infine, per Jonathan Rea (Yamaha), davanti a Sam Lowes (Ducati) e Tito Rabat (Kawasaki).

GARA-1 Per tenere aperto il mondiale almeno fino a domani, Bulega ha bisogno di recuperare almeno 10 punti in classifica a Razgatlioglu, ciò significa che al turco basta un terzo post per essere matematicamente certo di bissare il titolo già vinto nel 2021. Alle 14 in punto, allo spegnimento dei semafori e l'italiano parte alla grande, con il turco che si mette in scia e prova a reggere il paso, ma d'altra parte non ne ha bisogno, e appena capisce che per la vittoria non ce n'è, tira i remi in barca e si accontenta dela seconda piazza in solitario. Bulega trionfa e domina una gara monotona, farcita peraltro da diverse cadute soprattutto nelle fasi iniziali: Petrucci, Bautista (due volte!), Rinaldi. Sul podio sale anche l'ottimo Locateli con la Yamaha, che tiene a bada Lowes per tutti e 20 i giri del round iberico, poi quinto Lecuona mentre in top ten chiudono Van der Mark, Vierge, Bassani, Aegerter e Gerloff, con Rea soltanto 11° davanti a Iannone, Sam Lowes, Redding e alla wild card della Honda, Nagashima. Ma oggi i risultati degli altri contano poco, la festa è tutta per Toprak, che al termine della gara in una scenetta di rossiana ispirazione entra in una navicella e ne esce travestito da alieno. E questo è stato il turco in questa stagione, visto che se fino a oggi abbiamo parlato di lotta per il titolo è stato solo per il grave incidente di Magny Cours che gli ha fatto perdere ben due round, riaprendo il discorso iridato. In virtù di questi risultati, si chiude anche il discorso per il titolo costruttori e team: domani ci sono 37 punti in palio per il primo e 66 per il secondo, e la Ducati conduce in classifica sulla BMW (a cui Razgatlioglu ha regalato il primo titolo della storia in superbike) rispettivamente di 40 e XX punti.

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/10/2024