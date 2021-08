MotoGP 2021

Nel weekend del 5 settembre la Superbike approda in Francia a Magny Cours: gli orari TV su Sky e TV8 per non perdere nulla del 8° round WorldSBK 2021

ROUND FRANCIA IN TV Il mondiale Superbike approda in Francia con l'ottavo di tredici appuntamenti 2021, e lo fa tornando sulla pista di Magny Cours, dove il favorito d'obbligo è - per meriti storici su questa pista - il nord irlandese Jonathan Rea su Kawasaki. Il leader del mondiale, però, stavolta non è solo lui, perché pari punti in classifica dopo l'avvincente tappa spagnola della Navarra c'è anche il turco della Yamaha Toprak Razgatlioglu. E non vuole perdere l'ultimo treno iridato neanche Scott Redding, protagonista in Navarra con due vittorie e un secondo posto, e soprattutto al suo ultimo anno in Ducati visto che il prossimo anno sarà un pilota BMW. Gli altri cercheranno di dare fastidio ai top three di questa stagione, con in prima fila gli italiani Michael Ruben Rinaldi (fresco di rinnovo con la Ducati) e Andrea Locatelli (Yamaha). A caccia di risultati prestigiosi, anche Alex Lowes (Kawasaki), Garrett Gerloff (Yamaha), Tom Sykes e Michael Van der Mark (BMW), Chaz Davies e Axel Bassani (Ducati), Alvaro Bautista e Leon Haslam (Honda).

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nell'ottavo weekend dell'anno della Superbike trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica. L'appuntamento spagnolo sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e anche sul digitale terrestre su TV8.

VEDI ANCHE

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD e TV8

Venerdì 3 settembre

10:30 - WorldSBK FP1 (SKY)

15:00 - WorldSBK FP2 (SKY) Sabato 4 settembre

09:00 - WorldSBK FP3

11:10 - WorldSBK Superpole (SKY)

14:00 - WorldSBK Gara 1 (SKY, TV8) Domenica 5 settembre

09:00 - WorldSBK Warm Up

11:00 - WorldSBK Superpole Race (SKY, differita TV8 alle 13.00)

14:00 - WorldSBK Gara 2 (SKY, TV8)