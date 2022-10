La superbike fa tappa a Termas, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 23 ottobre la Superbike fa tappa in Argentina a Termas: gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del decimo round WorldSBK 2022

ROUND TERMAS DE RIO HONDO IN TV Mancano tre round al termine del mondiale Superbike e la classifica vede in fuga il ducatista Alvaro Bautista, che cercherà a Termas de Rio Hondo di rintuzzare gli attacchi del campione in carica Toprak Razgatlioglu con la Yamaha. Terzo incomodo Jonathan Rea, che sembra troppo distante per riaprire i giochi iridati con la sua Kawasaki. Cercheranno gloria in terra argentina anche i loro compagni di squadra Michael Ruben Rinaldi, Andrea Locatelli e Alex Lowes, così come il miglior pilota indipendente dell'anno, Axel Bassani su Ducati.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel decimo weekend dell'anno della Superbike trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica. L'appuntamento sudamericano sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Gara 1 e Gara 2 in diretta, Superpole Race in differita sul digitale terrestre su TV8).

La sfida spaziale tra Rea (Kawasaki), Razgatlioglu (Yamaha) e Bautista (Ducati)

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 21 ottobre

15:30 - WorldSBK FP1 (SKY, NOW)

20:00 - WorldSBK FP2 (SKY, NOW) Sabato 22 ottobre

15:00 - WorldSBK FP3

17:10 - WorldSBK Superpole (SKY, NOW)

20:00 - WorldSBK Gara 1 (SKY, NOW, TV8) Domenica 23 ottobre

15:00 - WorldSBK Warm Up

17:00 - WorldSBK Superpole Race (SKY, NOW, differita TV8 alle 19.00)

20:00 - WorldSBK Gara 2 (SKY, NOW, TV8)

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/10/2022