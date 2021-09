WorldSBK 2021

CHE SPAVENTO! Le immagini televisive avevano fatto pensare al peggio, mostrando per pochi secondi il corpo di Tom Sykes accasciato in una posizione innaturale con Lucas Mahias che gli si avvicinava frettolosamente. Fortunatamente, dopo qualche minuto di attesa, è apparsa in sovraimpressione sulle grafiche della Superbike una scritta bellissima: ''rider conscious'', ossia pilota cosciente. Non ci sono immagini di quanto accaduto ieri, nel corso del nono round della Superbike a Barcellona, tra Sykes e Mahias nell'incidente che ha portato alla sospensione di Gara-2 e alla successiva ripartenza. Probabilmente tali immagini esistono ma, a oggi, non sono state divulgate dalla dalla Superbike.

BUON UMORE Secondo quanto ricostruito da Mahias, la dinamica dell'incidente in curva-1 è stata tanto comune quanto pericolosa, con Sykes a terra e la Kawasaki del francese a colpirlo in pieno. Trasportato all'Hospital General de Catalunya, gli esami hanno confermato una grave commozione cerebrale, e i medici hanno deciso di trattenere il pilota britannico in ospedale sotto osservazione. Nel comunicato del team BMW, si leggono, comunque, notizie rassicuranti: ''Siamo in costante contatto con Tom'' - ha affermato Marc Bongers, il direttore di BWM Motorrad Motorsport - ''È di buon umore, fa battute ed è tornato il solito Tom. Siamo lieti che abbia superato questo incidente relativamente bene. Resta comunque sotto osservazione ma non sono state accertate ulteriori lesioni. Ora dobbiamo aspettare e vedere, forniremo maggiori informazioni quando saranno in nostro possesso. Vorremmo ringraziare i commissari di pista, il personale medico del circuito e dell'ospedale e tutti coloro che hanno aiutato Tom e che continuano a farlo''. La Superbike torna in pista questo weekend a Jerez e anche se Sykes potrebbe lasciare l'ospedale già mercoledì, non è certa la sua partecipazione al round spagnolo.

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/09/2021