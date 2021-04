SEMPRE REA Nella giornata di ieri a Barcellona si è chiusa la due-giorni di test di Barcellona della Superbike e in testa è sempre rimasto lui, Jonathan Rea, il sei volte iridato a caccia della settima corona in questa stagione. Il pilota nord irlandese ha abbassato il suo crono di ieri di circa mezzo secondo, bloccando i cronometri sul tempo di 1'40.264 e bissando la prima posizione del primo giorno di test. Alle spalle dell'alfiere Kawasaki, che ha battezzato l'ultima versione della ZX-10RR, si piazza la Ducati Panigale V4-R di Scott Redding, il pilota britannico che lo scorso anno ha messo in difficoltà nella prima parte di stagione sir Jonathan. Il ducatista si è fermato a 179 millesimi da Rea, più o meno sui tempi dell'americano Garrett Gerloff, che con la Yamaha YZF-R1 del team GRT ha incassato 233 millesimi dalla vetta.

RINALDI QUINTO Gerloff è stato in testa per buona parte della giornata, salvo perdere la leadership da Rea e Redding negli ultimissimi minuti di test, senza poter controbattere a causa di una caduta in curva-1 che l'ha messo fuori gioco per le fasi finali. In quarta posizione a sorpresa il tedesco Jonas Folger con la BMW del team satellite Bonovo Racing, bravo a incassare appena 4 decimi da rea e a piazzarsi davanti all'altra Ducati di Michael Ruben Rinaldi dell'Aruba.it Racing Team. Sesta l'altra BMW di Tom Sykes, quella ufficiale, a 6 decimi e mezzo da Rea, e a chiudere la top ten ci hanno pensato Alex Lowes (Kawasaki), Andrea Locatelli (Yamaha), Chaz Davies (Ducati) e Leon Haslam (Honda), tutti con tempi tra i 9 decimi e il secondo abbondante dal crono di riferimento.

AHI AHI TOPRAK Al di là dei tempi, che in una sessione di test hanno sempre un valore relativo, da notare il maxi-lavoro svolto da Tito Rabat con la Ducati del team Barni Racing. Lo spagnolo, proveniente dalla MotoGP, ha portato a compimento addirittura 111 giri, di gran lunga il più instancabile lavoratore di giornata, davanti agli 86 giri di Andrea Locatelli e agli 82 di Leon Haslam. Altro da segnalare: la giornata sfortuanta di Michael Van der Mark, caduto due volte, e soprattutto la positività al Covid-19 di Toprak Razgatlioglu, che dopo aver percorso 9 giri ha appreso della notizia ed è stato costretto a interrompere bruscamente i test per andare a isolarsi come previsto dalle norme sanitarie. L'appuntamento per il via del Mondiale della Superbike è ancora lontano, previsto per la fine di maggio.

Test Superbike 2021 Barcellona - Risultati Day 2