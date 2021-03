SUPER MICHAEL Si sono chiusi con il botto a Misano i test Superbike che tra lunedì e martedì hanno visto coinvolti i piloti dieci piloti del prossimo campionato del mondo: tutti quelli di Ducati e Yamaha, più il francese Lucas Mahias della Kawasaki. Michael Ruben Rinaldi infatti, appena sbarcato nel team Aruba.it, ha sfiorato il record del ''Marco Simoncelli - Misano World Circuit'' con la sua Panigale V4R chiudendo il day-2 in 1:33.688, con un paio di decimi di vantaggio sulla Yamaha di Toprak Razgatlioglu, che era stato il migliore della prima giornata.

REDDING QUARTO Rinaldi ha testato le nuove pinze dei freni anteriori sulla sua Ducati, migliorando rispetto al primo giorno e addirittura sfiorando il record della pista appartenente a Tom Sykes in 1:33.640, il tutto nonostante una caduta in curva 8 senza grosse conseguenze. Alle sue spalle du Yamhaa YZF-R1, oltre a quella del turco Razgatlioglu, anche il bravo statunitense Garrett Gerloff. Entrambi sono stati più veloci di Scott Redding, oggi impegnato in lunghi lavori di setup. Quinto Andrea Locatelli, il campione in carica Supersport con la Yamaha, mentre sesto, e molto migliorato rispetto a ieri, Lucas Mahias con la Kawasaki. Sceso dalla 4° alla 7° posizione, invece, Axel Bassani, che nel day-1 aveva avuto a che fare con la Ducati in versione 2020 e che ieri ha dovuto prendere confidenza con la nuova moto. Chiudono la top ten Nozane, Rabat e Ponsson. Il mondiale Superbike prenderà il via il 21-23 maggio da Aragon.

TEST SUPERBIKE MISANO 2021 - RISULTATI DAY-2

1.) Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) 1’33.688, 59 laps

2.) Toprak Razgatlioglu (PATA Yamaha WorldSBK Team) 1’33.886, 69 laps

3.) Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Team) 1’34.013, 67 laps

4.) Scott Redding (Aruba.it Racing – Ducati) 1’34.361, 64 laps

5.) Andrea Locatelli (PATA Yamaha WorldSBK Team) 1.34.794, 69 laps

6.) Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing) 1’34.806, 58 laps

7.) Axel Bassani (Motocorsa Racing) 1’34.847, 57 laps

8.) Kohta Nozane (GRT Yamaha WorldSBK Team) 1’35.003, 60 laps

9.) Tito Rabat (Barni Racing Team) 1’35.210, 106 laps

10.) Christophe Ponsson (Alstare Yamaha) 1’36.392, 27 laps