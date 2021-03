POKER IN DUE DECIMI Si è chiusa la prima di due giorni di intensi test ufficiali per la Superbike sul Circuit de Catalunya di Montmelò, vicino Barcellona. Sebbene il campionato mondiale non scatterà prima di altri due mesetti (poco meno), già fervono le attività preparative, e dopo i tanti test privati andati in scena nelle scorse settimane, si sono finalmente tutti raccolti i team del mondiale per tastare il polso della situazione e raffrontarsi una prima volta con la concorrenza diretta. Il risultato? Quattro piloti con quattro moto diverse nei primi quattro posti divisi da meno di due decimi, diteci subito dove dobbiamo firmare per vedere una stagione che confermi queste premesse. Purtroppo però, trattasi di semplici test, utili comunque a farsi un'idea dello stato dei lavori in ciascun team.

TOP NINE Davanti a tutti ha chiuso il solito Jonathan Rea, dominatore della categoria negli ultimi sei anni, con la sua nuovissima Kawasaki ZX-10RR e con il tempo di 1:40.793. A 107 millesimi troviamo la Honda di Leon Haslam, a 117 la Yamaha di Garrett Gerloff e a 169 la Ducati di Scott Redding. E anche in quinta posizione c'è una moto di versa, la BMW di Tom Sykes, che è staccata però circa mezzo secondo, e precede la Yamaha ufficiale del turco Toprak Razgatlioglu. Entro il secondo dalla vetta troviamo anche l'altra BMW, quella di Jonas Folger, e le due Ducati Panigale V4-R di Michael Ruben Rinaldi (tsakanovista di giornata con ben 89 giri percorsi) e Chaz Davies (ancora privo però della nuovissima e accattivante livrea nera del team Barni Racing), separate tra loro da una manciata di millesimi, ma staccate da Rea di oltre nove decimi.

BENE LOCA Discreto anche il tempo dell'esordiente Andrea Locatelli, che con la Yamaha si è fermato a 1''1 da Rea in decima posizione, precedendo di poco la Honda di Alvaro Bautista, l'altra Kawasaki, quella di Alex Lowes, e la terza BMW, di Michael Van der Mark. Da qui in poi i distacchi si fanno più importanti: 1.8 secondi per Axel Bassani sulla Panigale, 1.9 per il giapponese Nozane con la Yamaha e 2 secondi per Tito Rabat con l'ultima delle Ducati, davanti a Vinales, Ponsson, Mercado e Cavalieri. Da registrare anche le cadute di Folger, e Vinales, fortunatamente senza conseguenze. Si torna in pista domani dalle 10 alle 18 per la seconda e conclusiva giornata di test.

Test Superbike 2021 Barcellona - Risultati Day 1