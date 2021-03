KAWA-VINTAGE A poche ore dal via dei test Superbike di Barcellona, da stamattina in corso di svolgimento sulla pista catalana, è stato presentato il Kawasaki Racing Team iridato che nel corso del 2021 cercherà di difendere il titolo mondiale e di accompagnare Jonathan Rea al suo settimo iride consecutivo. Accanto al campione nord irlandese ci sarà ancora una volta il fido Alex Lowes, per una squadra che potrà disporre della rinnovata Kawasaki ZX-10RR e di una livrea ispirata a quelle anni'90 della storica verdona. Di seguito il video di presentazione del team e la galleria fotografica completa della nuova moto e dei piloti.