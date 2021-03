TUTTI IN PISTA La giornata che precede i test invernali a cui partecipano tutti i team ufficiali iscritti al Mondiale Superbike 2021, in programma mercoledì e giovedì sul Circuit de Catalunya di Barcellona, è stata anche l'occasione per presentare un trio di squadre che ancora mancavano all'appello. Diamo dunque uno sguardo a Honda HRC, Yamaha PATA e Yamaha GRC nei loro colori e nelle loro formazioni per questa stagione.

HONDA HRC

Il team, dopo il positivo ritorno dello scorso anno nella categoria, si presenta con Leon Camier nelle inedite vesti di team manager. La coppia piloti è formata da Alvaro Bautista e Leon Haslam, i quali puntano apertamente a conquistare podi e vittorie e a lottare per la conquista del titolo iridato. La CBR1000 RR-R Fireblade si presenta con i colori rossoblu.

PATA YAMAHA

Ambizioni di titolo anche per il team PATA Yamaha, che schiera Toprak Razgatlioglu e l'iridato della classe WorldSSP Andrea Locatelli, dominatore della stagione 2020. Il team si avvale della collaborazione con BRIXX e schiera due YZF R1 dalla livrea blu e rossa.

GRT YAMAHA

Livrea tutta blu per l'agguerrito team satellite che come coppia piloti ha optato per il confermato americano Garrett Gerloff, tre volte a podio lo scorso anno, e per il rookie giapponese Kohta Nozane, campione nazionale Superbike nel 2020.