Superbike, Johnny Rea resta in verde, firma con la Kawasaki fino al 2024

IL MATRIMONIO PERFETTO Jonathan Rea continuerà a sellare la ''verdona'' ZX-10RR per altre due anni, legando così in modo ancora più indissolubile alla Kawasaki il suo nome e la sua leggenda. Dopo sei titoli conquistati insiem e con l'annata 2021 da riscattare, Rea è in corsa per il settimo titolo battagliando con il campione del mondo Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e con il ducatista Alvaro Bautista in questa annata, e ora potrà continuare a farlo con la tranquillità di chi ha un contratto in tasca e sente tutta la fiducia del suo team. ''Sono davvero felice ed entusiasta di rinnovare il mio contratto con Kawasaki per altri due anni'', ha spiegato Rea. ''Si tratta di un legame incredibile; insieme vantiamo così tanti successi che è quasi una prosecuzione naturale. Da entrambe le parti non sono state necessarie tante trattative e discussioni per andare avanti insieme. Ho una grande motivazione per continuare a correre nel Campionato WorldSBK. Sono state delle stagioni incredibili; più competitive che mai. Mi sono reso conto di quante motivazioni ho per continuare e per continuare a lottare per vincere. Kawasaki mi ha dato questa opportunità nel 2015, ovvero quella di realizzare il sogno di un bambino quando al primo anno insieme abbiamo vinto il Campionato WorldSBK. Il nostro è un rapporto davvero forte e non vedo l’ora di continuare a dar vita a dei momenti memorabili e a rappresentare una Casa e un brand incredibile''.

OTTO (PIU DUE) ANNI INSIEME A dargli il ''ben-restato'' nel team è in primo luogo il team manager Guim Roda: ''Da quando abbiamo firmato Jonny per la stagione 2015 e fino a questo momento abbiamo scritto una bella parte nella storia del WorldSBK. Siamo davvero orgogliosi di far parte di questa storia di successo di Rea che è anche la storia di successo di Kawasaki. Siamo insieme da otto stagioni e Jonny rende sempre al massimo. Oggi, all’età di 35 anni, è all’apice della forma e sappiamo che c’è ancora tanto da fare insieme. Abbiamo lavorato intensamente per definire con KMC quale tipo di progetto potremmo dar vita per Jonny per permettergli di continuare a spingere al 110%. Penso che gli abbiamo dato la motivazione di cui aveva bisogno per altri due anni. Non possiamo mai adagiarci sugli allori per i nostri successi del passato e quindi avremo un lavoro impegnativo da fare per andare incontro alle sue aspettative. Siamo pronti e garantiamo che sarà un vero spettacolo per almeno altri due anni''. Steve Guttridge, responsabile europeo della Kawasaki, ha infine aggiunto: ''Jonathan è stato fondamentale per creare un incredibile e solido legame tra il brand Kawasaki e in particolare la Ninja ZX-10RR. Il nostro sei volte campione del mondo è una parte innegabile della famiglia Kawasaki e ha scritto delle pagine di storia. Ora ha l’occasione di dar vita a un altro capitolo da record e la nostra intenzione è di avere un ruolo importante nella prossima fase della sua carriera di pilota''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/07/2022