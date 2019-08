Autore:

Simone Valtieri

BAUTISTA FORFAIT Si sono svolti nel weekend in Portogallo, sul circuito dell'Algarve di Portimao, i test ufficiali della Superbike che si prepara al ritorno in pista autunnale proprio su questa pista (6-8 settembre) per il primo degli ultimi quattro appuntamenti iridati. Alvaro Bautista, al centro delle cronache estive con il suo clamoroso passaggio da Ducati a Honda per la prossima stagione, è stato costretto ad abbandonare prima del tempo il suo lavoro per i problemi alla spalla, evidentemente ancora non del tutto superati, che si porta appresso dopo la caduta di Laguna Seca.

LOWES IN TESTA E così lo spagnolo della Ducati ha chiuso con il decimo tempo complessivo, anche se dopo la prima giornata deteneva il terzo crono dietro al turco della Kawasaki, Toprak Razgatlioglu, e al suo rivale per il titolo (lontanissimo in classifica) Jonathan Rea, anch'esso su Kawasaki. In testa dopo alla due giorni di test si è piazzato il britannico della Yamaha, Alex Lowes, che con il tempo di 1'41"153 ha rifilato due decimi a Rea e quasi 3 a Razgatioglu, che si sono mantenuti nei quartieri alti della classifica in ognuna delle quattro sessioni (due sabato e due domenica).

ITALIANI E DUCATI Non sono stati test esaltanti per gli italiani, con Michael Ruben Rinaldi che aveva chiuso in sesta piazza il day-1 e ha ottenuto alla fine il nono tempo, e con Marco Melandri che ha chiuso con il 13° crono complessivo. Peggio ancora è andata a Tom Sykes, a terra in entrambe le sessioni di sabato e poi in difficoltà con i tempi anche domenica, nonstante sia risalito sino in 12° posizione. Nella top ten hanno chiuso invece bene i due yamahisti Michael Van der Mark e Loris Baz, davanti a Leon Haslam (Kawasaki), a Sandro Cortese (Yamaha) e a un poker di Ducati che ha incassato tra i 9 decimi e il secondo dalla vetta (Laverty, Rinaldi, Bautista e Davies). La Superbike tornerà in pista proprio a Portimao nel weekend del 6-8 settembre per il nono round del Mondiale.

Risultati Test World Superbike a Portimao