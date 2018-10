Autore:

SALUTI E BACI Il campionato Superbike 2018 cala il sipario a Losail, in Qatar, con gara 1 anticipata a venerdì e l'epilogo di gara 2 sabato nel tardo pomeriggio. Il mondiale delle moto derivate di serie tonerà nel 2018, intanto qui trovate tutte le informazioni per godervi a pieno il Gran Premio del Qatar, tredicesimo e ultimo appuntamento stagionale. Diamo uno sguardo agli orari tv per seguire in diretta su Italia 2 e Eurosport 1, l'ultima sfida 2018 di Johnny Rea e Co..

GLI ORARI TV

Venerdì 26 ottobre

13.25 Superbike, Prove libere 4

14.00 Supersport, Prove libere 3

15.30 Superbike, Superpole - Italia 2, Eurosport 1

16.30 Supersport, Superpole - Italia 2

18.00 Superbike, Gara 1 - Italia 2, Eurosport 1

Sabato 27 ottobre

14.00 Supersport, Warm up

14.30 Superbike warm up

16.30 Supersport Gara - Italia 2, Eurosport 1

18.00 Superbike Gara 2 - Italia 2, Eurosport 1