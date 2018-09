Autore:

Simone Dellisanti

PORTIMAO ASPETTA Dopo una lunga pausa estiva, il mondiale delle moto derivate di serie torna a scaldare i motori in attesa di calcare i circuiti di tutto il mondo, per animare il campionato Superbike 2018. Questo weekend è il turno del Gran Premio del Portogallo che vedrà il tracciato di Portimao come palcoscenico ideale. Riusciranno le Yamaha e le Ducati a fermare la corsa si Rea e della sua Kawasaki? Non ci resta che aspettare questo fine settimana per scoprirlo, intanto diamo uno sguardo agli orari tv per seguire in diretta su Italia 1 e Italia 2, la prossima sfida griffata SBK.

GLI ORARI TV

Venerdì 14 settembre

ore 10.00-10.30, Superstock 1000, Prove libere 1

ore 10.45-11.25, Superbike, Prove libere 1

ore 11.40-12.30, Supersport, Prove libere 1

ore 12.45-13.15, Supersport 300, Prove libere 1

ore 13.30-14.10, Superbike, Prove libere 2

ore 15.15-15.45, Superstock 1000, Prove libere 2

ore 16.00-16.50, Supersport, Prove libere 2

ore 17.05-17.45, Superbike, Prove libere 3

ore 18.00-18.30, Supersport 300, Prove libere 2

Sabato 15 settembre

ore 9.45-10.05, Superbike, Prove libere 4, Italia 2

ore 10.15-10.35, Supersport, Prove libere 3, Italia 2

ore 10.45-11.15, Superstock 1000, Prove libere 3

ore 11.30-11.45, Superbike, Superpole 1, Italia 2

ore 11.55-12.10, Superbike, Superpole 2, Italia 2

ore 12.30-12.45, Supersport 300, Superpole 1, Italia 2

ore 12.55-13.10, Supersport 300, Superpole 2, Italia 2

ore 14.00, Superbike, Gara 1 Italia 1 ed Eurosport 2

ore 15.00-15.15, Supersport, Superpole 1, Italia 2

ore 15.25-15.40, Supersport, Superpole 2, Italia 2

ore 16.00-16.30, Superstock 1000, Qualifiche, Italia 2

Domenica 16 settembre

ore 10.00-10.15, Superstock 1000, Warm up, Italia 2

ore 10.25-10.35, Supersport 300, Warm up, Italia 2

ore 10.45-11.00, Supersport, Warm up, Italia 2

ore 11.10-11.25, Superbike, Warm up, Italia 2

ore 12.45, Superstock 1000, Gara, Italia 2

ore 13.45, Supersport 300, Gara, Italia 2

ore 14.45, Supersport, Gara, Italia 2

ore 16.15, Superbike, Gara 2, Italia 1