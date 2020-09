REA E YAMAHA SUGLI SCUDI La Superbike sbarca a Barcellona per la prima volta nella sua storia, e subito si trova ad affrontare una giornata molto complicata, con la pioggia che ha rovinato i piani dei team al pomeriggio, dopo che il sole aveva lasciato in pace tutti al mattino. Il miglior tempo della giornata resta dunque quello realizzato nelle FP1 da Toprak Razgatlioglu con la Yamaha che ha messo ben tre moto nei primi tre posti, visto il 2° tempo dell'olandese Michael Van der Mark (secondo anche al pomeriggio) e il terzo del sorprendente americano Garret Gerloff. Al pomerigio invece, su pista bagnata, il più veloce è stato Jonathan Rea, bravissimo peraltro nel terzo settore, visto che nel finale, con il tracciato che andava asciugandosi, nessun o è riuscito a batterlo nonostante i caschi rossi negli altre tre settori. Giornata complicata per la Ducati però, solo mascherata dalla buonissima prestazione di Rinaldi, sia sull'asciutto che sul bagnato, e Scott Redding, se vuole restare in lizza per il mondiale, dovrà inventarsi qualcosa entro gara-1 di domani.

TRIS YAMAHA Nella prima sessione di prove libere sono partite subito in palla le Yamaha, che dovevano riscattare le ultime prestazioni opache di Aragon. Il miglior tempo della mattinata è andato in 1:42.140 a Toprak Razgatlioglu, che proprio nel finale ha beffato e superato il suo compagno Michael van der Mark di meno di due decimi, con l'inserimento del giovane del junior team, l'americano Garrett Gerloff, a lterzo posto a 3 decimi e rotti dal turco. Dietro al terzetto di Iwata ha concluso la Honda di Alvaro Bautista, a lungo leader della sessione, davanti alla Kawasaki di Jonathan Rea e alla Ducati di Michael Ruben Rinaldi, con un distacco nell'ordine del mezzo secondo dalla vetta. Hanno chiuso la top ten Lowes (Kawasaki), Sykes (BMW), Redding (Ducati) e Baz (Yamaha). Solo 14° e caduto nel finale Federico Caricasulo, mentre tanti sono stati i debuttanti di giornata, il migliore dei quali, Jonas Folger, ha chiuso in 15° posizione, con Samuele Cavalieri (che ha preso il posto di Melandri) 20°, e Valentin Debise, sulla Kawasaki di Sandro Cortee, 22° e ultimo.

PISTA BAGNATA Al pomeriggio su asfalto bagnato ci sono state alcune scivolate, tra cui quella del cileno Scheib che ha provocato una bandiera rossa a metà sessione, evitato peraltro con grandi riflessi da Jonathan Rea. Con una pista che è andata via via asciugandosi nel finale, sono piovuti i caschi rossi nel finale ma nessuno è riuscito a migliorare quanto fatto qualche minuto prima da Jonathan Rea e dalla sua Kawasaki, che nel terzo settore della pista del Montmelò ha messo in fila tutti. Buon secondo tempo per Michael Van der Mark con la Yamaha, che conferma la stessa posizione del mattino, mentre terzo il sempre più ottimo Michael Ruben Rinaldi con la Ducati. Quattro moto diverse nelle prime quattro posizioni, visto alle spalle del podio virtuale termina la Honda di Alvaro Bautista, che ha preceduto Scott Redding, Garrett Gerloff (ancora molto bravo), Tom Sykes e Samuele Cavalieri, che all'esordio con la Panigale V4R del team Barni si porta a casa la soddisfazione dell'ottavo tempo. Chiudono la top ten Eugene Laverty con la BMW e il leader del mattino Toprak Razgatlioglu, che sul bagnato non è sembrato sembrarsi per niente a suo agio. Infine qualche difficoltà anche per Federico Caricasulo, che dopo la caduta del mattino è apparso in difficoltà anche sull'acqua, con il 16° posto finale.

RISULTATI FP1 - ROUND BARCELLONA SUPERBIKE 2020

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'42.140 15 2 Michael Van der Mark Yamaha YZF R1 1'42.309 +0.169 19 3 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'42.478 +0.338 15 4 Alvaro Bautista Honda CBR1000RR-R 1'42.513 +0.373 19 5 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'42.614 +0.474 14 6 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'42.635 +0.495 16 7 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'42.688 +0.548 19 8 Tom Sykes BMW S1000 RR 1'42.799 +0.659 15 9 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1'42.832 +0.692 19 10 Loris Baz Yamaha YZF R1 1'42.839 +0.699 16 11 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'42.873 +0.733 21 12 Eugene Laverty BMW S1000 RR 1'43.027 +0.887 14 13 Xavi Fores Kawasaki ZX-10RR 1'43.257 +1.117 18 14 Federico Caricasulo Yamaha YZF R1 1'43.597 +1.457 17 15 Jonas Folger Yamaha YZF R1 1'43.664 +1.524 15 16 Maximilian Scheib Kawasaki ZX-10RR 1'43.946 +1.806 17 17 Takumi Takahashi Honda CBR1000RR-R 1'44.222 +2.082 22 18 Leon Haslam Honda CBR1000RR-R 1'44.315 +2.175 12 19 Sylvain Barrier Ducati Panigale V4 R 1'44.838 +2.698 17 20 Samuele Cavalieri Ducati Panigale V4 R 1'44.972 +2.832 20 21 Leandro Mercado Ducati Panigale V4 R 1'45.551 +3.411 1 22 Valentin Debise Kawasaki ZX-10RR 1'45.661 +3.521 20

RISULTATI FP2 - ROUND BARCELLONA SUPERBIKE 2020