CANNIBALE REA Un sabatoo perfetto per Jonathan Rea che conquista la superpole, vince in scioltezza gara-1 a Barcellona e guadagna altri cinque punti in classifica su Scott Redding, unico a tenere un passo quasi paragonabile a quello del campione del mondo nord-irlandese. Sono ora 41 i punti di margine su Redding che era partito benissimo dalla sesta posizione balzando subito davanti, e dopo aver duellato un po' nelle prime fasi con Michael Ruben Rinaldi, si è preso facile la piazza d'onore quando è letteralmente crollata la gomma dell'italiano. Ottimo podio per Chaz Davies, che da 11° ha completato una rimonta eccellente fino alla terza posizione finale, davanti a Michael van der Mark (Yamaha), Alvaro Bautista (Honda) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Gli yamahisti hanno sprecato una buona chance toccandosi nelle prime fasi di gara e perdendo qualche posizione nel corso del primo giro, decisiva alla fine per essere della bagarre per il podio. Peccato solo per Rinaldi, molto generoso, e alla fine crollato letteralmente.

GARA-1 Al via scatta benissimo Jonathan Rea che mantiene la prima posizione, e prende subito un minimo margine sugli inseguitori che sono, a sorpresa, Rinaldi e Redding, scattati benissimo dalla settima e dalla sesta posizione. Tra loro e Rea balla un secondo nelle prime fasi di gara, poi verso metà gara Redding passa Rinaldi, in crisi con le gomme, e se ne va verso la seconda posizione. Da dietro rimonta invece fortissimo Chaz Davies, scattato 11° e che a suon i sorpassi riesce a arrivare negli scarichi di Redding a fine gara. Anche Bautista, quarto nelle prime fasi di gara, cala e viene passato da Van der Mark con la Yamaha che sembrava promettere bene a Barcellona, ma che non ha lanciato squilli quest'oggi. L'olandese alla fine è arrivato quarto, davanti a Bautista e Razgatlioglu, con Rinaldi scivolato in settima posizione alla fine, davanti a Gerloff (buon rimontante dalla 15° casella), Lowes e Haslam. 15° e 16° gli alti due italiani, Federico Caricasulo e Samuele Cavalieri. Rea vince di giustezza allunga così altri cinque punti in classifica su Redding, e mette un'ipoteca sul titolo quando mancano ancora 8 gare in tre round all'epilogo.

SUPERPOLE Al mattino le FP3 si erano svolte su pista bagnata, con alcuni big - tra cui Razgatlioglu e Rinaldi, che hanno girato pochissimo o per niente. Così si è giunti alla Superpole senza riferimenti sull'asciutto, se non quelli delle FP1, fatto che ha comportato un miglioramento continuo dei tempi e un alternarsi di nomi in testa alla classifica. Alla fine l'ha spuntata il solito Jonathan Rea, che all'ultimissimo tentativo è riuscito a siglare il miglior tempo davanti a Razgatlioglu e Bautista, che riporta quest'ultimo la Honda in prima fila dopo circa 2 anni. Peccato per Michael Ruben Rinaldi, che era il poleman virtuale a poche curve dal traguardo, ma nell'ultimo settore ha perso la moto in una zona ancora umida, e si è dovuto accontentare del sesto tempo dietro anche a Sykes e Van der Mark. Il primo inseguitore di Rea del mondiale, Scott Redding, è soltanto settimo davanti a Lowes, Baz e Haslam, mentre Gerloff, in palla per tutto il weekend, si è qualificato in 15° posizione dietro anche al compagno Caricasulo, 13° e poco davanti al debuttante Simone Cavalieri, 17°.

RISULTATI GARA-1 - ROUND BARCELLONA SUPERBIKE 2020

Pos Pilota Moto Tempo 1 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 34'34.245 2 Scott Redding Ducati Panigale V4 R +2.625 3 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R +4.459 4 Michael Van der Mark Yamaha YZF R1 +6.078 5 Alvaro Bautista Honda CBR1000RR-R +6.989 6 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 +8.770 7 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R +11.676 8 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 +15.639 9 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR +18.128 10 Leon Haslam Honda CBR1000RR-R +22.344 11 Eugene Laverty BMW S1000 RR +22.460 12 Jonas Folger Yamaha YZF R1 +22.934 13 Xavi Fores Kawasaki ZX-10RR +25.428 14 Loris Baz Yamaha YZF R1 +26.083 15 Federico Caricasulo Yamaha YZF R1 +31.880 16 Samuele Cavalieri Ducati Panigale V4 R +37.361 17 Lorenzo Zanetti Ducati Panigale V4 R +40.668 18 Sylvain Barrier Ducati Panigale V4 R +48.001 19 Takumi Takahashi Honda CBR1000RR-R +55.793 20 Valentin Debise Kawasaki ZX-10RR +1'02.531 RET Tom Sykes BMW S1000 RR +14 Laps

RISULTATI SUPERPOLE - ROUND BARCELLONA SUPERBIKE 2020

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'41.619 10 2 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'41.713 +0.094 9 3 Alvaro Bautista Honda CBR1000RR-R 1'41.757 +0.138 11 4 Tom Sykes BMW S1000 RR 1'41.823 +0.204 5 5 Michael Van der Mark Yamaha YZF R1 1'41.973 +0.354 11 6 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'42.216 +0.597 9 7 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1'42.222 +0.603 11 8 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'42.259 +0.640 8 9 Loris Baz Yamaha YZF R1 1'42.320 +0.701 8 10 Leon Haslam Honda CBR1000RR-R 1'42.421 +0.802 10 11 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'42.422 +0.803 10 12 Eugene Laverty BMW S1000 RR 1'42.555 +0.936 10 13 Federico Caricasulo Yamaha YZF R1 1'42.586 +0.967 9 14 Xavi Fores Kawasaki ZX-10RR 1'42.615 +0.996 9 15 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'42.663 +1.044 10 16 Sylvain Barrier Ducati Panigale V4 R 1'43.243 +1.624 8 17 Samuele Cavalieri Ducati Panigale V4 R 1'43.493 +1.874 11 18 Lorenzo Zanetti Ducati Panigale V4 R 1'44.086 +2.467 10 19 Takumi Takahashi Honda CBR1000RR-R 1'44.288 +2.669 11 20 Valentin Debise Kawasaki ZX-10RR 1'45.035 +3.416 8 NQ Jonas Folger Yamaha YZF R1 5

RISULTATI FP3 - ROUND BARCELLONA SUPERBIKE 2020