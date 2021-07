SUPERPOLE RACE - Meteo ancora insidioso a Donington, con un acquazzone poco prima del via della Superpole Race che ha complicato la scelta delle gomme per i piloti, alle prese con un asfalto che andava rapidamente ad asciugarsi. Jonathan Rea ha preso subito il comando, mantenendo la prima posizione fino al traguardo. La battaglia è stata soprattutto alle sue spalle: il suo compagno di squadra Alex Lowes ha preso momentaneamente il secondo posto ma è caduto già al secondo giro, lasciando la lotta per la piazza d'onore alle BMW di Tomy Sykes e Mark van der Mark, che hanno poi chiuso in quest'ordine. Anche Leon Haslam e Garrett Gerloff sono stati in lizza per i piazzamenti che valgono la prima fila, ma si sono dovuti accontentare del quarto e quinto posto. Dopo la gara capolavoro di ieri, la rimonta di Toprak Razgatlioglu dal tredicesimo posto sulla griglia si è fermata al sesto sotto alla bandiera a scacchi, davanti a Lucas Mahias che ha ottenuto il suo miglior risultato di sempre in WSBK. Ancora poche soddisfazioni per la Ducati: Chaz Davies è stato il migliore e ha chiuso ottavo, mentre Scott Redding ha pagato a caro prezzo la scelta di partire con gomme da bagnato e non intermedie, scivolando in fondo alla classifica. Decimo il suo compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi. Semaforo verde di gara-2 alle 15 ora italiana.

Risultati Superpole Race - Round Superbike Donington