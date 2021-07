SUPERPOLE - Clima tipicamente britannico per la Superbike impegnata a Donington. Dopo un venerdì completamente asciutto, la pioggia ha fatto capolino fin dalla mattina, con la FP3 disputata già su pista bagnata. Questo ha permesso quantomeno ai piloti di prendere le misure in vista della Superpole. In entrambe le sessioni a svettare è stato Jonathan Rea, che scatterà dunque dalla pole position di gara-1. Il pilota della Kawasaki ha inflitto distacchi pesanti ai rivali, con Michael van der Mark secondo a oltre mezzo secondo. La BMW completa un'ottima qualifica occupando anche il terzo posto con Tom Sykes. Si va poi oltre il secondo di distacco con il quarto tempo di Alex Lowes, di un soffio più rapido di Garrett Gerloff con la prima delle Yamaha. Complice il meteo, i piloti britannici affollano le prime posizioni: con Scott Redding sesto e Leon Haslam settimo sono ben cinque tra i primi sette. Ottavo posto per Michael Ruben Rinaldi che precede Chaz Davies. Partirà invece solo tredicesimo Toprak Razgatlioglu, fresco di rinnovo con la Yamaha. Semaforo verde di gara-1 alle 15 ora italiana.

Risultati Superpole - Round Superbike Donington

Risultati FP3 - Round Superbike Donington