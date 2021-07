SFIORATA LA TRIPLETTA Il weekend della Superbike ad Assen si è aperto sotto un cielo coperto e con un asfalto umido conseguenza della pioggia caduta nelle prime ore del mattino. La pista è andata comunque via via asciugandosi e ad emergere è stata la Ducati di Scott Redding. Il britannico ha fatto segnare il miglior tempo in 1:34.591, ottenendo i miglior parziali in tutti i settori tranne il primo. Alle sue spalle nei minuti finali si è inserito Jonathan Rea, il quale ha così negato una possibile tripletta alla casa di Borgo Panigale. In terza e quarta posizione, infatti, troviamo Chaz Davies e Michael Ruben Rinaldi, i quali hanno fatto meglio del leader della classifica generale Toprak Razgatlioglu. La seconda fila virtuale è completata dalla BMW di Tom Sykes. In settima posizione troviamo Garrett Gerloff, fresco di rinnovo contrattuale con la Yamaha, seguito dalla Honda di Leon Haslam e da Lucas Mahias, migliore tra i rookie. Decimo tempo per Andrea Locatelli, davanti all'idolo di casa Michael van der Mark.

Discover Assen onboard someone who has won 12 times it's always a good idea!



Thanks, @jonathanrea! #NLDWorldSBK 🇳🇱 pic.twitter.com/8afWqTMvd5 — WorldSBK (@WorldSBK) July 23, 2021

Risultati FP1 - Round Superbike Assen