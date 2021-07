ROUND PAESI BASSI IN TV Il mondiale Superbike si fa interessante e approda ad Assen per la quinta tappa stagionale. In testa alla classifica non c'è più il sette volte iridato Jonathan Rea, caduto in gara-2 nel round casalingo di Donington, bensì Toprak Razgatlioglu, che con la sua Yamaha ha vinto entrambe le gare lunghe in Gran Bretagna e ora guida il mondiale con 2 punti di margine sul pilota della Kawasaki. Tanti, come sempre, i piloti che proveranno a dar fastidio ai due che sembrano gli unici candidati per l'iride fino a questo momento: Scott Redding in primis deve rialzare la testa e può farlo su una pista che ha premiato la Ducati nell'ultima occasione in cui si è corso (nel 2019 due volte con Alvaro Bautista, in gara domenica sulla Honda), ma attenzione anche ad Alex Lowes (Kawasaki), Michael Ruben Rinaldi (Ducati), Garrett Gerloff (Yamaha) e Tom Sykes (BMW).

Se non siete tra i fortunati spettatori che potranno godersi l'evento dal vivo, per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel quinto weekend dell'anno della Superbike trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica. L'appuntamento inglese sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e anche sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD e TV8