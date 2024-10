Danilo Petrucci: dal letto d'ospedale al titolo di miglior Pilota Indipendente

Ancora un grande traguardo per Danilo Petrucci che, non più tardi di qualche settimana fa, era diventato il primo motociclista a vincere almeno una gara in MotoGP, MotoAmerica, Dakar e WorldSBK. In quell'occasione si disputava il round di Cremona nel quale il centauro della Ducati del team Barni Racing aveva collezionato un clamoroso tris di successi. Proprio quel weekend da sogno è stato il trampolino di lancio per la conquista del titolo di Miglior Pilota Indipendente della WSBK 2024, traguardo raggiunto matematicamente questa domenica a Estoril, con un round d'anticipo sulla fine del campionato.

PRIMA LA PAURA, POI LA GIOIA Il risultato raggiunto da Petrucci è ancora più notevole se torniamo con la memoria indietro di 6 mesi, quando il ternano fu vittima di una bruttissima caduta mentre si allenava facendo motocross sulla pista di Cingoli. In quella occasione si procurò la frattura della clavicola destra, della mandibola, della clavicola e di alcuni denti, e dovette saltare il round di Assen, prima di tornare in condizioni fisiche non ancora perfette a Misano. Per questo, il titolo ottenuto ha per lui un sapore speciale: ''Quell’incidente mi ha fatto capire il valore della vita e ciò che conta. Da quel momento siamo stati protagonisti di bei duelli in top five e in agosto e settembre siamo andati davvero forte. Ora sono ancora in lotta con Alex Lowes per il quarto posto in Campionato'' ha sottolineato Petrucci.

AMBIZIONI PER IL 2025 Questo è il suo secondo anno in WorldSBK e il suo rendimento è molto migliorato nonostante l'incidente di aprile, tanto che sono ben 10 i podi conquistati finora contro i 3 del 2023. Guardando al futuro, Petrucci vorrebbe ambire a lottare anche per il titolo generale del campionato, ma è ben conscio che i rivali da battere sono su un livello molto alto: ''Penso sarebbe davvero bello lottare per le prime tre posizioni del Campionato, ma guardando chi abbiamo davanti vediamo grandi nomi. Toprak Razgatlioglu, Nicolò Bulega e Alvaro Bautista sono piloti davvero ottimi e per batterli devi essere perfetto. Per quanto riguarda il titolo non lo so, ma sarebbe davvero bello chiudere tra i primi tre in classifica. Prima, però, dobbiamo chiudere bene questa stagione''. Contemporaneamente a Petrucci, anche Barni Racing ha festeggiato la conquista del titolo come Miglior Team Indipendente.

Pubblicato da Luca Manacorda, 14/10/2024