Autore:

Valerio Colombo

COPPIA CONFERMATA Nel weekend appena trascorso è arrivato il rinnovo per Michael Van der Mark e Alex Lowes con il team PATA Yamaha, impegnato nel mondiale Superbike. Il pilota olandese e quello britannico sono 3° e 6° nel campionato quando mancano ancora quattro round (Portimao, Magny Cours, El Villicum e Losail) al termine della stagione, e correranno nuovamente insieme nel 2019. Van der Mark ha vinto quest'anno i due round di Donington, giungendo secondo in quattro occasioni e terzo in una. Lowes aggiunge due terzi posti all'highlight di stagione, ovvero la vittoria in gara-2 a Brno.

TERZA STAGIONE... "Sono davvero contento di aver rinnovato e di poter correre la terza stagione con la Yamaha" - ha raccontato Van der Mark - "Credo in questo progetto e sento che la Yamaha crede in me. Stiamo ancora lavorando per migliorare e abbiamo fatto grandi progressi: il prossimo passo sarà vincere gare e stare nelle prime posizioni in ogni week end, perché il nostro obiettivo è riuscire a lottare insieme per il titolo."

...E QUARTO ANNO "Sono felicissimo di aver rinnovato con la Yamaha e di essere ancora parte del loro progetto Superbike, nel quale sono coinvolto dal 2016" - ha dichiarato invece Alex Lowes - "Io e il team siamo insieme da molto tempo tra alti e bassi, ma ora abbiamo intrapreso la strada giusta. Quest'anno ho vinto la mia prima gara ed è stato fantastico, ma dobbiamo fare in moto che questo possa ripetersi a ogni week end. Questo è il team migliore per il quale abbia mai corso e continuerò a dare il massimo per portare la Yamaha dove merita di essere."