Eric Granado sbarca in Superbike, ancora quattro le pedine da sistemare

SAMBA IN HONDA Un altro tassello trova posto nel mosaico della Superbike 2023, si tratta del brasiliano Eric Granado, protagonista del mondiale MotoE e già una volta wild-card nel mondiale delle derivate di serie con il MIE Racing Honda Team. Ed è proprio con la squadra di Midori Moriwaki che il centauro sudamericano parteciperà alla prossima stagione, in attesa di conoscere anche chi sarà il suo compagno di squadra. Oltre a questo posto vacante ce ne sono altri due ancora da assegnare nella lineup WorldSBK 2023: le selle dei team Pedercini Racing e Orelax Racing VerdNatura, mentre con il team Motocracing Yamaha farà il suo esordio il campione del British Superbike, Bradley Ray. Granado, ritroverà nella categoria anche il suo rivale principale del campionato elettrico ossia Dominique Aegerter, non è certo il primo sudamericano della categoria e, di fatto, sostituisce l'argentino Leandro ''Tati'' Mercado nel box del team MIE.

VEDI ANCHE

ESPERTO DI SUPERBIKE ''Sono davvero felice di disputare nel 2023 la mia prima stagione nel World Superbike'' - ha affermato Eric Granado - ''In primo luogo voglio ringraziare Midori, Honda e tutti gli sponsor che mi hanno dato questa opportunità. Arrivare nel World Superbike è stato da sempre il mio obiettivo. Ho vinto quattro titoli brasiliani in Superbike e nelle ultime due stagioni ho corso nel campionato spagnolo SBK. È una categoria che conosco anche se ovviamente il Campionato del Mondo rappresenta un livello notevolmente più elevato. Nel 2020 ho disputato un Round con il MIE Racing Honda Team in Portogallo e mi sono davvero divertito, mi è piaciuto vedere come lavorava il team e Midori mi ha fatto davvero sentire ben accolto. Penso che questa sia una grande opportunità per me e per la mia carriera e sono molto fiducioso del fatto che avremo una moto competitiva e che tutti insieme riusciremo a lavorare bene con Honda per migliorare la moto''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/12/2022