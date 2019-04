Autore:

Simone Valtieri

SEI SU SEI Alvaro Bautista, "rookie" del Campionato Mondiale Superbike, ha dominato i primi due appuntamento, vincendo tutto quello che si poteva vincere tra Phillip Island e Buriram. Dall'Australia e dalla Thailandia, l'esperto pilota ex MotoGP, al primo anno nella categoria riservata alle derivate di serie, ha messo in seria crisi il dominatore delle ultime stagioni Jonathan Rea e con la sua Ducati Panigale V4 R è in testa al campionato davanti proprio al campione della Kawasaki. La classifica attribuisce allo spagnolo 26 punti di margine sul britannico, persino pochi se si pensa che sono maturati da 6 vittorie (gara-1, gara-2 e superpole race sia in Australia che in Thailandia) rispetto ai 6 secondi posti del campione del mondo in carica.

PIANI DI VENDETTA Rea però non è tipo da arrendersi facilmente, e ad Aragon, a casa di Bautista, vorrebbe ribaltare la situazione, vendicandosi del cappotto sin qui subito. Da domani con le prime sessioni di prove libere, riparte il carrozzone della Superbike sulla pista aragonese del Motorland. Qui lo scorso anno Rea aveva vinto gara-1, finendo poi alle spalle di Chaz Davies in gara-2. E proprio Davies è il grande assente dalle zone alte della classifica di questo avvio di campionato, ben staccato dal compagno Bautista. Punteranno invece a confermare le buone cose fatte vedere nei due round iniziali Alex Lowes, Michael Van der Mark, Marco Melandri e Leon Haslam, che sembrano però attualmente combattere per - al massimo - il terzo posto.

PROGRAMMAZIONE TV In TV l'evento sarà trasmesso da Sky, TV8 ed Eurosport, di seguito il programma completo del weekend e tutti gli orari per non perdere neanche un minuto della contesa. Motorbox.com vi aggiornerà quotidianamente su quanto accade in pista al Motorland Aragon.

Venerdì 5 aprile

10.30-11.20 FP1 - Diretta Sky Sport MotoGP

15.00-15.50 FP2 - Diretta Sky Sport MotoGP

Sabato 6 aprile

9.00-9.20 FP3 - Diretta Sky Sport MotoGP

11.00-11.25 Superpole - Diretta Sky Sport MotoGP ed Eurosport2

14.00 Gara-1 - Diretta Sky Sport MotoGP e TV8

Domenica 7 aprile