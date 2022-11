WorldSBK Phillip Island 2022, Rea torna alla vittoria! Ducati campione costruttori e team

FINALMENTE REA! Dopo 24 gare termina il digiuno di Jonathan Rea che torna finalmente al trionfo in Gara-1 del Round di Phillip Island della Superbike. Il sei volte campione del mondo del Kawasaki Racing Team non vinceva dal weekend dell'Estoril, ed è stato bravo a rientrare ai box prima di tutti i diretti concorrenti, quando la pista australiana ha iniziato ad asciugarsi, per passare alle gomme da asciutto. Così facendo ha potuto agevolmente controllare la gara fino alla bandiera a scacchi, esultando con tutta la rabbia che aveva in corpo dopo il graguardo. Sul podio con lui finiscono l'ex campione del mondo turco, Toprak Razgatlioglu (Yamaha), e il suo compagno di team, il britannico Alex Lowes. Il primo italiano è Andrea Locatelli, che si ferma ai piedi del podio, mentre basta il quinto posto ad Alvaro Bautista e alla Ducati per assicurare matematicamente alla casa di Borgo Panigale i campionati del mondo costruttori e team! Completano la top ten Garrett Gerloff (Yamaha), Axel Bassani (Ducati), Xavi Vierge (Honda), Loris Baz (BMW) e Tetsuta Nagashima (Honda). Gara da dimenticare per Michael Ruben Rinaldi, solo 11° davanti a Kyle Smith (Kawasaki), il pilota del team Pedercini (che è stato anche in testa alla gara avendo mantenuto a lungo le gomme da bagnato), ai primi punti in carriera.

POLE ROSSA E dire che nella Superpole il migliore di tutti era stato proprio il fresco campione del mondo Alvaro Bautista. Con una pista in rapido asciugamento in questa giornata dal meteo ondivago, il pilota spagnolo aveva saputo scendere, unico, sotto il muro dei 90 secondi, conquistando la prima casella in griglia con il tempo di 1.29:815. In prima fila con lui le Kawasaki di Rea e Lowes, staccate di circa 2 decimi, mentre la Yamaha con Razgatlioglu ha aperto la seconda fila, staccata di 4 decimi dal leader, e l'ha anche monopolizzata con Locatelli e Gerloff. Due Ducati e una Honda, invece, in terza fila con il sorprendente tedesco Phillip Oettl davanti a Rinaldi e a Vierge, mentre la Kawasaki di Lucas Mahias, e le BMW di Scott Redding ed Eugene Laverty hanno composto la quarta fila, con Axel Bassani solo 13° sulla Ducati del team Motocorsa.

Risultati Gara-1 Superbike Round Phillip Island

🏁 FINAL RESULTS from #WorldSBK Race 1! 📊@jonathanrea ends his longest winless streak with a fine win 🥇 ahead of @toprak_tr54 🥈 and @KRT_WorldSBK teammate Alex Lowes 🥉



After the wet-dry drama today, what more can Phillip Island bring tomorrow? 🤩#AUSWorldSBK 🇦🇺 pic.twitter.com/IoH3tPGVev — WorldSBK (@WorldSBK) November 19, 2022

Risultati Superpole Superbike Round Phillip Island

🏁 FINAL RESULTS from #WorldSBK Superpole!📊@19Bautista takes his second pole of the season in P1️⃣ with 1'29.815, ahead of @KRT_WorldSBK duo @jonathanrea P2️⃣ and Alex Lowes P3️⃣



The last of the day's business is RACE 1! 16:00 Local Time (GMT +11) ⏰🤩#AUSWorldSBK 🇦🇺 pic.twitter.com/oNOSvd8wV3 — WorldSBK (@WorldSBK) November 19, 2022

Risultati FP3 Superbike Round Phillip Island

🏁 FINAL RESULTS from a damp #WorldSBK FP3 📊@jonathanrea continues to reign Down Under, going P1️⃣ in the wet ahead of @toprak_tr54 P2️⃣ and his @KRT_WorldSBK teammate Alex Lowes P3️⃣



The action continues with SUPERPOLE at 13:10 Local Time (GMT +11)! ⏰💥#AUSWorldSBK 🇦🇺 pic.twitter.com/o1NBMfNcef — WorldSBK (@WorldSBK) November 19, 2022

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/11/2022