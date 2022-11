WorldSBK Phillip Island 2022, Rea è il più in palla nel venerdì australiano

BAUTISTA A TERRA Non inizia nel migliore dei modi il weekend del Round di Phillip Island della Superbike per il neo-campione del mondo Alvaro Bautista. Il pilota della Ducati si stende nel corso della prima sessione di prove libere del round australiano delle derivate di serie, mentre era pressato dal suo rivale Toprak Razgatlioglu su Yamaha, quando mancavano ancora 15 minuti al termine del turno. Ciò nonostante lo spagnolo è stato titolare del secondo tempo a una manciata di millesimi da Jonathan Rea, che ha chiuso al comando con la sua Kawasaki le FP1 e il crono di 1:31.284. Alle spalle dei due ha completato il solito trio proprio Razgatlioglu, staccato però di più di 3 decimi dal britannico. Nel turno del mattino quarto posto per Alex Lowes (Kawasaki), in scia a Toprak e davanti alle due Yamaha di Andrea Locatelli e Garrett Gerloff. Settimo Phillip Oettl con la Ducati, davanti al compagno di marca Michael Ruben Rinaldi e alle due Honda di Tetsuta Nagashima (che sostituisce l'infortunato Iker Lecuona) e Xavi Vierge. Solo 16° Axel Bassani, che nel weekend si giocherà una prestigiosa top 5 nella classifica generale.

The Champ is down! ❌



A harmless spill for @19Bautista at Turn 4 has brought an early end to his FP1 😣#AUSWorldSBK 🇦🇺 pic.twitter.com/58naGcdWzl — WorldSBK (@WorldSBK) November 18, 2022

NEL SEGNO DI JOHNNY A guardare la classifica della seconda sessione di libere di Phillip Island, la musica non cambia, visto che Rea conferma la leadership del mattino, abbassando di due decimi il miglior tempo e fissandolo in 1:31.127. Alle sue palle c'è sempre Bautista, ma stavolta è staccato di un decimo, poi Lowes a 3 decimi dal compagno di team. Seconda fila virtuale con Razgatlioglu, che stavolta però paga mezzo secondo dalla Kawasaki, Locatelli e l'ottimo Nagashima, che ben conosce la Honda e la guida al meglio delle sue potenzialità. Ancora settimo Oettl, mentre scivola in ottava piazza Gerloff, davanti a Scott Redding su BMW. Chiude la top ten un Rinaldi in difficoltà, così come Bassani che risale però fino alla 11° piazza. Domani si torna in pista per la terza sessione di prove libere e per la superole, ma soprattutto per Gara-1. La classifica della Superbike è già chiusa per quanto riguarda il 1° e il 4° posto, appannaggio dei ducatisti Bautista e Rinaldi, mentre Razgatlioglu e Rea si giocheranno nel corso del weekend il ruolo di vice campioni, anche se sarà dura per il britannico recuperare i 25 punti che lo separano dal turco.

VEDI ANCHE

Risultati FP1 Superbike Round Mandalika

🏁FINAL RESULTS from #WorldSNK FP1!📊@jonathanrea starts well and seals the deal in P1️⃣ with a 1'31.284, ahead of his titanic rivals @19Bautista P2️⃣ and @toprak_tr54 P3️⃣⏱



Business as usual then 😉



FP2 is coming up at 16:00 Local Time (GMT +11)! ⏰#AUSWorldSBK 🇦🇺 pic.twitter.com/rLqbNUFzzj — WorldSBK (@WorldSBK) November 18, 2022

Risultati FP2 Superbike Round Mandalika

🏁 #WorldSBK FP2 FINAL RESULTS! 📊@jonathanrea makes it 2/2 sessions in P1️⃣ with a 1'31.127, leading Champion @19Bautista P2️⃣ & @KRT_WorldSBK teammate Alex Lowes P3️⃣⏱



That's all for Friday! The action continues tomorrow in FP3, 10:50 Local Time (GMT +11) ⏰👀#AUSWorldSBK 🇦🇺 pic.twitter.com/RheKT2jwOi — WorldSBK (@WorldSBK) November 18, 2022

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/11/2022