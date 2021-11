Round Indonesia: Razgatlioglu al top nelle due sessioni di libere

TOPRAK AL TOP Una giornata complicata quella di Jonathan Rea nel corso dell'utimo round iridato della Superbike, il primo sull'inedita pista di Mandalika in Indonesia, quello che potrebbe segnare la fine del suo regno e il passaggio dello scettro al nuovo re, pardon, a un sultano venuto dall'oriente: Toprak Razgatlioglu. Il pilota turco ha spadroneggiato nel corso delle prime due sessioni di libere, dando un'impressione di sicurezza e chiudendole entrambe in testa con la sua Yamaha. Al contempo il britannico pativa problemi e passava metà della prima sessione (conclusa in 11° piazza a 1''5 dal turco) ai box. La mattinata si era chiusa, dunque, con il miglior tempo di Toprak in 1:34.985, con il primo dei rivali, Alex Lowes su Kawasaki, tenuto a bada a mezzo secondo di distanza. Terzo Garrett Gerloff con la Yamaha GRT davanti a Scott Redding, primo delle Ducati e al sorprendente Isaac Viñales. un po' in ombra gli italiani con Bassani settimo Rinaldi nono, davanti a Locatelli, decimo.

REA SI AVVICINA Va meglio la seconda sessione, invece, per Jonathan Rea, che dimostra di aver trovato un po' di confidenza e, mentre Razgatlioglu sigla ancora una volta il crono più veloce in 1:34.230, stavolta il nord irlandese è secondo a meno di due decimi, con Gerloff ancora una volta terzo a 2 decimi. Molto bravo anche Alvaro Bautista, all'ultima gara con la Honda prima del ritorno in Ducati, sesto in mattina e quarto al pomeriggio, anch'esso staccato di poco più di due decimi. Nella top ten pomeridiana si affaccia anche il suo compagno Leon Haslam, sesto alle spalle della Ducati di Scott Redding. Chiudono i primi dieci Lowes, Locatelli, Van der Mark e Bassani, con Rinaldi appena fuori, undicesimo. I primi dodici piloti, con Viñales 12°, sono raccolti in sette decimi, poi c'è un solco per arrivare a Sykes, all'ultimo impegno in Superbike, 13° a 1''1.

