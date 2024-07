GP Austria: KTM schiererà anche Pol Espargaro

Nel prossimo GP Austria, 11esimo round della stagione 2024 di MotoGP, rivedremo in pista Pol Espargaro. Il 33enne spagnolo beneficerà di una wild card nell'appuntamento in programma al Red Bull Ring dal 16 al 18 agosto, tornando sulla griglia di partenza con la KTM RC16.

UN WEEKEND DI TEST Espargaro, che da quest'anno ricopre il ruolo di tester per la KTM, nel 2024 ha già gareggiato nel GP Italia disputato al Mugello lo scorso giugno, ottenendo il 14° posto nella Sprint e il 17° nel Gran Premio. Con la casa austriaca nel 2020 è salito sul podio del Red Bull Ring ottenendo il terzo posto alle spalle di Miguel Oliveira e Jack Miller. Le partecipazioni da wild car ai fine settimana di gara vanno inquadrate come delle occasioni speciali per raccogliere dati e orientare il lavoro nei test privati.

LUOGO SPECIALE Parlando di questa nuova occasione, Espargaro ha ricordato le belle gare del passato, ma ha anche sottolineato come il suo compito quest'anno sarà differente: ''Sono pronto a ripartire! Il Mugello è stato un circuito speciale per il mio ritorno con la Red Bull KTM, ma non c’è niente di più speciale del Red Bull Ring. Per la pista, il luogo, i tifosi, l’atmosfera e per quanto significa questo Gran Premio per KTM, per me è anche un po’ come una gara di casa. Ho dei bei ricordi per aver lottato per la vittoria lì ma, come in Italia, l’obiettivo sarà scendere in pista con la KTM RC16 e continuare il nostro programma di test. Avremo del lavoro da fare, ma so che anche il GP Austria sarà molto divertente''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 11/07/2024