Autore:

Simone Valtieri

UN ALTRO ANNO IN ROSSO Complice l'ottimo avvio di stagione 2019, Danilo Petrucci e la Ducati hanno annunciato, alla vigilia del Gran Premio di Germania del Sachsenring di aver raggiunto l'accordo per il rinnovo, valido però solo per la stagione 2020. Un contratto di un anno che lascia libera la casa di Borgo Panigale di muoversi anche in ottica futura. Nel paddock si mormora di un assalto a Marquez quando allo spagnolo scadrà il contratto con Honda, ma per ora sono solo chiacchiere.

BRAVO DANILO I fatti, invece, raccontano di un anno di contratto firmato con merito da Danilo Petrucci, terzo nel Campionato Mondiale MotoGP 2019 con tre podi all'attivo tra i quali spicca la superba vittoria del Mugello. Il suo compagno di team Andrea Dovizioso lo precede di una sola posizione in classifica, di appena otto punti, e insieme hanno portato la Ducati Mission Winnow alla prima posizione provvisoria nella graduatoria per team e alla seconda in quella per costruttori.

GRANDE AFFIATAMENTO "Sono molto felice di continuare insieme a Ducati per un’altra stagione" - ha spiegato Petrucci, arrivato solo quest'anno nel team principale dopo quattro passati nel team satellite Pramac - "Era il mio obiettivo fin dall’inizio di questa nuova avventura, dal momento che abbiamo trovato da subito un grande affiatamento con tutta la squadra. In questa prima metà di campionato siamo riusciti a migliorare progressivamente il nostro rendimento, conquistando due podi ed una splendida vittoria. Arrivare al rinnovo prima della pausa estiva mi dà ancora più serenità e fiducia per il futuro. Ora voglio semplicemente restare concentrato e continuare il mio percorso di crescita agonistica per fare sempre meglio in pista: siamo terzi in classifica, e l'obiettivo è essere tra i primi tre anche a fine stagione".

OBIETTIVI IMPORTANTI Anche il Direttore Generale di Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, ha commentato il prolungamento di contratto del suo pilota: "Siamo molto felici di avere trovato un accordo con Petrucci per continuare a lavorare insieme anche nella prossima stagione. Danilo ha messo in mostra la sua professionalità ed il suo talento fin dalle prime uscite con la Desmosedici GP ufficiale e penso che le sue qualità oggi siano sotto gli occhi di tutti, come dimostrano i risultati di prestigio già ottenuti quest’anno e culminati con la prima, emozionante, vittoria conquistata al Mugello. Con Danilo nei box a fianco di Andrea, il nostro obiettivo resta naturalmente il titolo mondiale, sia Piloti che Costruttori."