LA PASSIONE TORNA A GENNAIO Un comunicato di pochissime righe basta a riaccendere la passione per i motori in un periodo di vacanze e riposo per tutto il panorama a due e quattro ruote. Il team Ducati, prima di dedicarsi alle festività natalizie, ha dato un appuntamento imperdibile ai suoi tifosi e a tutti gli appassionati del Motomondiale, con la data di presentazione del team e delal moto per la stagione 2020.

DESMOSEDICI-GP20 ''Siamo lieti di informarvi che la presentazione del Ducati Team per la stagione 2020 MotoGP si terrà il 23 gennaio a Bologna e sarà trasmessa in streaming sui canali ufficiali di Ducati'', questo il testo del comunicato. Appuntamento alla seconda metà di gennaio con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, ma anche con Claudio Domenicali, Gigi Dall'Igna, Davide Tardozzi e tutto l'entourage della rossa per la presentazione della Desmosedici GP20, lo scrigno dei sogni di Borgo Panigale per la stagione ventura.

#OneYearOfUs #January



A year of passion, innovation, continued growth.

Discover what happened in January:



- Launch of 2019 Ducati MotoGP Team: https://t.co/KFMf7mJsxe

- The first Diavel 1260: https://t.co/vZ1gaJfdNf

- The new Hypermotard 950: https://t.co/2wsYzcYP4I pic.twitter.com/BspjK9rFvC — Ducati (@DucatiMotor) December 20, 2019

SAVE THE DATE L'unico altro team di MotoGP ad aver già annunciato la data di presentazione 2020 è il team Suzuki Ecstar di Alex Rins e Joan Mir che sarà svelato il 6 febbraio prossimo, mentre in Superbike a febbraio (non c'è ancora la data) verrà svelato il team Aruba.it Ducati con Scott Redding e Chaz Davies e c'è anche la data di presentazione della nuova Honda CBR1000RR-R di Alvaro Bautista e Leon Haslam. Insomma, i motori sono ancora spenti, ma presto torneranno a rombare!