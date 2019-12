HONDA SBK La attesissima Honda ufficiale per il mondiale Superbike, che nel 2020 sarà affidata alle cure dello spagnolo Alvaro Bautista e del britannico Leon Haslam, ha una data di presentazione. HRC - Honda Racing Corporation - ha infatti annunciato su tutti i suoi canali social e stampa che il 21 febbraio prossimo verranno tolti i veli alla Honda CBR1000RR-R presentata all'EICMA 2019 nella attesissima versione da corsa.

SI PUNTA AL TITOLO La presentazione sarà pubblica e si svolgerà in Giappone ad Aoyama (Tokyo), alla Honda Welcome Plaza, alla presenza dei dirigenti della gloriosa casa nipponica e dei due piloti. Dopo tre stagioni vissuta da comprimaria andate in scena dal 2017 e il 2019, la Honda ha deciso di puntare decisa sul mondiale delle derivate di serie, dopo aver dominato gli ultimi anni in MotoGP. Tutte le caratteristiche del nuovo bolide della casa di Minato le trovate a questo link, spiegate con passione e con dovizia di particolari dal nostro Danilo Chissalé.