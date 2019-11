LA GIORNATA DEI DEBUTTANTI La stagione 2020 della Superbike è virtualmente incominciata questa mattina presso il MotorLand di Aragon, dove si sono svolti dalle 10.30 alle 17 di oggi i primi test ufficiali del World SBK. Hanno debuttato una moltitudine di piloti con le rispettive nuove squadre, e il miglior tempo di giornata l'ha staccato il penta-campione Johnny Rea, che ha comandato il gruppo completando solo 27 tornate e concentrandosi sul lavoro al pomeriggio. Tanti invece i debuttanti in pista oggi che sono stati costretti a girare anche con il meteo avverso, per prendere confidenza con il nuovo mezzo tecnico.

MATTINATA PIOVOSA Al mattino, fino alle 13.30, la sessione è stata rovinata dalla pioggia, con Michael Van der Mark (Pata Yamaha) autore del miglior tempo in 2'04"321 davanti a quattro "deb" con i rispettivi team: Leon Camier (Barni Racing Ducati ), Garrett Gerloff (GRT Yamaha), Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) e Scott Redding (Aruba.it Ducati). Sono scesi in pista anche Ana Carrasco e Manuel Gonzalez, entrambi hanno avuto l'occasione di provare la Kawasaki ZX-10RR, anche se in ritardo rispetto al programma originario a causa del meteo avverso.

POMERIGGIO MIGLIORE Nella sessione pomeridiana la pista è andata via via asciugandosi permettendo a Jonathan Rea di ribadire la sua leadership in 1'50"416, davanti a un ottimo Scott Redding a quattro decimi, e a Michael Van der Mark, terzi a mezzo secondo. Hanno chiuso nella top 5 anche Chaz Davies e Toprak Razgatlioglu, mentre Alex Lowes, al debutto con la Kawasaki, è sesto a 1"1 dal compagno di team. Lo yankee Garrett Gerloff è sembrato ambientarsi bene con il Junior Team Yamaha, chiudendo settimo, davanti a Leon Camier e a Federico Caricasulo, compagno dello statunitense, ma molto più staccato.

I migliori tempi dei Test Aragon WorldSBK 2020 - Day 1

1) Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’50.416 – 27 giri

2) Scott Redding (Aruba.it Racing – Ducati) 1’50.868 – 51 giri

3) Michael van der Mark (Pata Yamaha WorldSBK Team) 1’50.941 – 39 giri

4) Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati) 1’51.176 – 37 giri

5) Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha WorldSBK Team) 1’51.313 – 47 giri

6) Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’51.567 – 37 giri

7) Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Junior Team) 1’51.867 – 52 giri

8) Leon Camier (BARNI Racing Team) 1’52.902 – 37 giri

9) Federico Caricasulo (GRT Yamaha WorldSBK Junior Team) 1’53.514 – 57 giri