Marquez, nuovo attacco contro gli hater: "La gente deve rispettare tutti i piloti"

Anche il weekend di Assen ha visto Marc Marquez indossare i panni del dominatore, con le vittorie ottenute sia nella Sprint sia nel Gran Premio. Lo spagnolo è sempre più lanciato verso il suo nono titolo mondiale (settimo in classe MotoGP) complice anche la caduta del suo principale rivale, il fratello Alex, ora sprofondato a 68 punti di distacco. Proprio sul fratello, e sulle accuse di sudditanza mosse nei suoi confronti, si sono concentrate buona parte delle dichiarazioni del centauro spagnolo dopo il GP Olanda.

Marquez: ''Il problema è che solo uno può vincere''

Quest'anno Alex Marquez è emerso come il principale rivale di Marc, come testimonia la classifica generale, anche se neppure lui è riuscito a battagliare spesso con la Ducati numero 93. Le accuse di sudditanza nei confronti del fratello maggiore, mosse principalmente da una parte di appassionati ma anche da alcuni media, sono state una costante nel corso di quest'anno e sono esplose dopo la Sprint di sabato quando Alex, che sembrava più veloce di Marc, non ha mai tentato un sorpasso.

GP Olanda 2025, Assen. Alex e Marc Marquez (Ducati). Credits: MotoGP.com

Dopo aver vinto domenica, Marquez è tornato sulle critiche rivolte al fratello il giorno prima, prendendo come spunto l'andamento della gara in cui ha trionfato precedendo l'Aprilia di Marco Bezzecchi: ''Voglio dire alla gente che deve rispettare tutti i piloti. Ieri, durante le sessioni con i media, la gente ha iniziato a dire 'tuo fratello non ti ha attaccato come gli altri piloti'. E i miei meccanici mi hanno detto che la gente stava iniziando a parlare di queste cose anche sui social media. E oggi? Perché Marco [Bezzecchi] non mi ha attaccato? Perché su questa pista, che è strettissima, non puoi attaccare il pilota davanti. Quindi, ieri mi sono difeso da Alex nel miglior modo possibile e oggi mi sono difeso da Marco nel miglior modo possibile''.

Marquez, che non più tardi della scorsa settimana aveva bollato come ''non dei veri appassionati'' gli autori dei fischi nei suoi confronti durante la premiazione al Mugello, ha poi aggiunto: ''Ancora una volta: rispettate i piloti della MotoGP. Tutti difendono i loro colori e difendono le loro squadre. Tutta la griglia vuole vincere. Ma il problema è che solo uno può vincere''.

Il pensiero per il fratello infortunato

La difesa di Marc nei confronti del fratello è legata anche ad un aspetto emotivo, dato che Alex nella caduta di domenica ha riportato la frattura del secondo metacarpo della mano sinistra, venendo operato con successo domenica sera a Madrid. Parlando del bilancio del suo weekend, il numero 93 ha sottolineato il dispiacere per quanto accaduto al pilota del team Gresini: ''Mi aspettavo il successo, anche se come sabato non ero io il pilota più veloce in pista. Ho gestito lo svantaggio all’inizio e poi ho controllato la gara e sono molto contento, perché abbiamo ottenuto nuovamente 37 punti nel weekend. Ovviamente non sono totalmente felice perché il mio principale rivale, nonché mio fratello, è caduto ed ha subito un infortunio. Ma queste sono le corse''.

Marquez ha comunque concluso nel migliore dei modi un weekend che era iniziato con due rovinose cadute nella giornata di domenica. Per questo, ha ringraziato il team per l'ottimo lavoro svolto per rimetterlo in pista: ''Vorrei ringraziare Ducati e la squadra perché venerdì hanno dovuto lavorare fino a tarda notte perché avevo distrutto la moto due volte''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/06/2025