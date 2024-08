Marquez, oltre 1000 giorni senza vittoria: "Se non sarà quest'anno, arriverà nel 2025"

Il traguardo delle 60 vittorie in MotoGP continua a sfuggire a Marc Marquez, il cui ultimo successo nella classe regina risale al GP Emilia Romagna del 2021. Da allora sono passati quasi 3 anni e oltre 1000 giorni nel corso dei quali lo spagnolo è stato travolto dalla crisi della Honda, fino alla decisione di passare alla Ducati del team Gresini maturata nella scorsa stagione. I primi risultati incoraggianti hanno fatto credere che il ritorno alla vittoria fosse ormai vicino, ma finora Marquez si è dovuto accontentare al massimo di tre secondi posti.

MotoGP Austria 2024: Marc Marquez (Ducati)

VEDI ANCHE

L'ASTINENZA NON PESA Nel GP Austria disputato domenica un'altra buona occasione di lottare per il primo posto è svanita già al via, quando Marquez si è trovato a dover partire senza che si fosse inserito l'abbassatore, compromettendone lo spunto in partenza e sprecando così la prima fila conquistata in qualifica. Lo spagnolo non sembra però dare troppo peso al traguardo statistico che continua a sfuggirgli, preferendo concentrarsi sul suo ambientamento con la Ducati che culminerà il prossimo anno nel passaggio al team ufficiale della casa italiana: ''Per me, non importa. So che quest'anno è un anno di costruzione e sto costruendo. Ho provato ad andare per gradi. È vero che abbiamo iniziato molto bene, poi abbiamo fatto un passo indietro e ora sembra che stiamo tornando di nuovo. In questa seconda parte della stagione dobbiamo continuare a costruire e cercare di salire sul podio. La vittoria, se non sarà quest'anno, arriverà l'anno prossimo''.

IN PASSATO UNA MEDIA DA URLO Attualmente, Marquez è quarto in campionato dietro alle tre Ducati 2024 di Pecco Bagnaia, Jorge Martin ed Enea Bastianini. Nel 2021, stagione successiva alla frattura al braccio rimediata a Jerez, aveva ottenuto con la Honda tre vittorie sui circuiti del Sachsenring, di Austin e di Misano. In precedenza, dal suo debutto nel 2013 al 2019, Marquez aveva mantenuto una media di otto vittorie a stagione con la Honda.

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/08/2024