MotoGP, Martin e il nuovo pazzesco record al Mugello: la top 10 di sempre

STRATOSFERICO! Non sarà stata un weekend da ricordare per Jorge Martin del team Ducati Pramac, ma il giovane può consolarsi per essere entrato nel libro dei record della MotoGP, diventando l'uomo più veloce della storia di qualsiasi altra competizione a due ruote del Motomondiale. Nel corso del secondo giro del Gran Premio d'Italia al Mugello, infatti, l'iberico, aiutato dalle scie, ha toccato alla staccata della San Donato in fondo alla retta principale, la sensazionale velocità di 363,3 km/h, migliorando il precedente primato di 0,9 km/h. Il vecchio primato apparteneva a Johann Zarco, sempre in sella a una Ducati, nel corso delle FP4 del Gran Premio del Qatar 2021 sulla pista di Losail. Di seguito le prime dieci velocità della storia della MotoGP, otto delle quali sono state raggiunte sul rettilineo del Mugello (due su quelle del Qatar) e, sempre otto, in sella a una Ducati (una con la KTM e un'altra con la Yamaha).

Test MotoGP Losail 2021, Johann Zarco (Ducati - Pramac Racing)

Le dieci velocità più alte raggiunte nella storia della MotoGP

Pos Pilota Moto Velocità Sessione Evento 1 Jorge Martin Ducati Desmosedici GP22 363,3 km/h Gara GP Italia 2022 2 Johann Zarco Ducati Desmosedici GP21 362,4 km/h FP4 GP Qatar 2021 Brad Binder KTM RC16 362,4 km/h Qualifiche GP Italia 2021 4 Johann Zarco Ducati Desmosedici GP21 360,0 km/h Qualifiche GP Italia 2021 Enea Bastianini Ducati Desmosedici GP21 360,0 km/h Qualifiche GP Italia 2022 6 Jorge Martin Ducati Desmosedici GP21 358,8 km/h Qualifiche GP Qatar 2021 Enea Bastianini Ducati Desmosedici GP20 358,8 km/h Qualifiche GP Italia 2021 Jack Miller Ducati Desmosedici GP21 358,8 km/h Qualifiche GP Italia 2021 Darryn Binder Yamaha YZR-M1 358,8 km/h Gara GP Italia 2022 Johann Zarco Ducati Desmosedici GP21 358,8 km/h Warm Up GP Italia 2021

Pubblicato da Simone Valtieri, 31/05/2022