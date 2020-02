STATO D'ALLERTA Il Motomondiale 2020 inizierà il prossimo 6 marzo con il GP del Qatar a Losail. Rispetto alla scorsa stagione, alcuni appuntamenti sono stati anticipati: ad esempio, il 3° Round dell’anno sarà il Gran Premio della Thailandia al Chang International Circuit, che da ottobre è stato spostato a metà marzo. Dorna e i suoi partner, tuttavia, devono fare i conti con gli effetti del Coronavirus nella zona del sud est asiatico: attualmente, tutti gli appuntamenti del Motomondiale sono stati confermati, a differenza della Formula 1 che invece sta mettendo in dubbio i primi 3 appuntamenti dell’anno.

LE GIUSTE PRECAUZIONI Gli organizzatori del GP di Thailandia, che si terrà a Buriram dal 20 al 22 marzo, rassicurano gli spettatori e gli addetti ai lavori, nonostante l’emergenza in Asia abbia portato alla cancellazione di tutti gli eventi sportivi. Chiunque accederà al Chang International Circuit sarà sottoposto a scanner termici agli ingressi, inoltre riceverà dei gel igienizzanti per lavarsi le mani. Sarà disponibile inoltre un’app per tenersi aggiornati sulle ultime informazioni.