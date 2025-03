Ducati: Marquez in Argentina sulle ali dell'entusiasmo, Bagnaia in cerca di progressi

Archiviata la prima gara stagionale in Thailandia con una vittoria e un doppio podio, il Ducati Lenovo Team si prepara ad affrontare il Gran Premio d'Argentina. Il circuito di Termas de Río Hondo, che ha visto un’unica vittoria Ducati nel 2023 con Marco Bezzecchi, ospiterà la seconda tappa del Mondiale MotoGP 2025. Il fine settimana di gara prenderà il via venerdì 14 marzo con la prima sessione di prove libere, in programma alle 10:45 locali (14:45 in Italia).

Ducati, Marquez carico dopo il trionfo in Thailandia

Marc Márquez arriva in Argentina da leader della classifica generale con 37 punti. Il pilota spagnolo, che ha già vinto tre volte su questa pista nella classe regina, scenderà in pista per la prima volta con la Ducati Desmosedici GP su questo tracciato. Dopo il successo in Thailandia, il suo obiettivo è continuare l’adattamento alla nuova moto e confermare le buone sensazioni della gara inaugurale.

MotoGP 2025, GP Thailandia: Marc Marquez (Ducati)

Marquez ha dichiarato: ''Sono particolarmente contento di tornare, dopo un anno di assenza, a correre in Argentina, un tracciato che mi piace e dove sono riuscito ad essere veloce e competitivo in passato. Arriviamo da un weekend praticamente perfetto in Thailandia, dove siamo riusciti a sfruttare al meglio quanto fatto durante i test e ad essere incisivi in gara. Questo mi ha davvero caricato e non vedo l'ora di tornare in pista''.

Ducati, Bagnaia cerca dei miglioramenti

Anche Francesco Bagnaia punta a un risultato di rilievo. Terzo in classifica con 23 punti, il piemontese ha ottenuto due podi in Thailandia ma ritiene di dover migliorare alcuni aspetti per lottare costantemente per la vittoria. Il circuito argentino, con le sue caratteristiche di velocità e fluidità, potrebbe favorire la Ducati Desmosedici, anche se non è tra i preferiti del due volte iridato della classe MotoGP.

Test MotoGP 2025: Pecco Bagnaia (Ducati)

Alla vigilia del weekend, Bagnaia ha dichiarato: ''Si torna a correre in Argentina, un tracciato molto veloce e che può ben adattarsi alla Desmosedici. In Thailandia non è stato un GP facile, siamo stati veloci, solidi, abbiamo centrato due terzi posti, ma non siamo stati perfetti. Dobbiamo lavorare su alcuni fattori e aspetti per poter essere completamente competitivi e poter dire la nostra nel weekend''.

