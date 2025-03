Ducati: per Marquez weekend perfetto nonostante i problemi di pressione gomme, Bagnaia limita i danni

Il GP Thailandia replica il risultato della Sprint di sabato confermandosi tutto nel segno della Ducati. Sono quattro le moto della casa di Borgo Panigale ad aver concluso nelle prime quattro posizioni, con Franco Morbidelli che si è piazzato dietro a Marc Marquez, Alex Marquez e Francesco Bagnaia che hanno ripetuto il risultato del sabato. Per lo spagnolo l'inizio dell'avventura con il team ufficiale Ducati è dunque perfetto, mentre Bagnaia lascia Burirami con 14 lunghezze da recuperare al compagno di squadra.

MARQUEZ: ''ERO AL LIMITE CON LA PRESSIONE DELLE GOMME''

Fin dall'avvio della gara Marquez ha dato l'idea di non avere rivali, ma al settimo giro ha improvvisamente rallentato accodandosi poi alle spalle del fratello Alex che lo inseguiva. Una manovra resa necessaria per riportare alla giusta pressione la gomma anteriore ed evitare una possibile penalizzazione. Marquez ha gestito egregiamente questo imprevisto, riprendendosi la prima posizione nel finale con un sorpasso in curva 12 e andando ad assicurarsi la vittoria che gli permette di tornare leader del mondiale MotoGP dopo ben 93 gran premi dall'ultima volta.

Marquez ha raccontato così la sua gara: ''È stato davvero il weekend perfetto. Al di là dei risultati, la cosa importante è il feeling che ho con la moto e con la squadra, è incredibile. La strategia per questa gara era di spingere e creare un gap ad inizio della corsa, per poi provare a gestirlo. Con il passare dei giri però, ho notato che ero al limite con la pressione delle gomme all’anteriore e quindi non avevo scelta se non quella di cedere la posizione. In scia ad Alex (Márquez), con questo caldo, è stata durissima in quanto faticavo a respirare. Ho aspettato il momento giusto per tornare in testa ed avere il giusto margine, e tutto è andato come speravo''.

BAGNAIA: ''MI ASPETTAVO QUALCOSA IN PIU'''

Con un Marquez quasi ingiocabile, Bagnaia puntava a conquistare il secondo posto per limitare il più possibile i danni. Dopo aver inseguito per tutta la gara la coppia di fratelli spagnoli, nel finale si è avvicinato ad Alex, ma senza mai riuscire a piazzare l'attacco decisivo. Il doppio terzo posto rimane comunque un bottino più che accettabile in un fine settimana che si preannunciava complicato già alla vigilia.

Bagnaia ha spiegato così le sue difficoltà nel superare Alex Marquez: ''Mi aspettavo qualcosa di più oggi, ma onestamente la gara è stata molto lunga e non sono riuscito a chiudere il gap. Nel finale ho provato a recuperare su Alex, ma ogni volta che mi ritrovavo a meno di mezzo secondo da lui, finivo per faticare a livello di grip. Ho provato tutto ma non ero completamente a posto. Abbiamo perso 14 punti questo weekend, ma dobbiamo guardare avanti e cercare di far meglio in Argentina. Non è uno dei miei tracciati preferiti, come questo d’altronde, ma daremo il massimo per ottenere un buon risultato''.

