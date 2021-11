MotoGP 2021

COME LUI NESSUNO MAI Il team KTM Tech3 rinnoverà totalmente la propria lineup nel 2022 in MotoGP, e così per far posto a Remy Gardner e Raul Fernandez, Iker Lecuona e Danilo Petrucci hanno intrapreso altre vie. E se lo spagnolo sarà pilota ufficiale Honda in Superbike nel 2022, quello italiano tenterà una strada mai percorsa prima, gettandosi nel mondo dell'off-road che gli aveva dato i natali e provando la partecipazione al Raid Dakar (2-14 gennaio 2022 in Arabia Saudita). Per arrivare preparato, il ragazzone ternano è volato a Dubai subito dopo lo scorso Gran Premio di Emilia Romagna a Misano per un primo assaggio della KTM 450 Rally che dovrà domare tra le dune e le rocce del deserto.

IL PRIMO AMORE Della sua avventura dakariana abbiamo già parlato abbondantemente con Petrucci proprio a Misano, ma una cosa è immaginare un'altra è vivere, e toccare con mano le impervie difficoltà che una corsa come questa presenta. Danilo ha potuto apprendere in questi giorni i trucchi del mestiere da svezzate volpi del deserto come Toby Price e Sam Sunderland, ma mentre i suoi compagni di team continueranno il proprio allenamento, ieri il ternano è stato costretto interromperlo per rientrare in Europa e correre le sue ultime due gare nel mondiale con la RC16, il GP dell'Algarve di questo weekend e quello della Comunità Valenciana del prossimo. Tra una decina di giorni, però, la sua lunga parentesi sull'asfalto, iniziata tardinavemente a 16 anni, terminerà e Danilo tornerà al vecchio amore, per sorprendere, forse, ma soprattutto divertirsi.

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/11/2021