FERIE DI MERCATO Giorni senza pista (fatta eccezione per le Superbike...), giorni di vacanza, giorni di mercato. La MotoGP nel luglio 2021 vivrà soprattutto di questo, con Maverick Vinales che ha dato il via a tante speculazioni da ombrellone, e non solo, con il suo addio a sorpresa alla Yamaha. I due, alla fine del quinto anno insieme, si separeranno, e per l'iberico le strade sono prevalentemente due: Aprilia o Ducati. Il suo posto in Yamaha diventa ora uno dei più ambiti del paddock, e sé pieno titolo per occuparlo lo avrebbe Franco Morbidelli, restano comunque da decidere le altre due selle, ancora senza contratto, sia che siano una ufficiale e una no, sia che siano entrambe verde Petronas.

PILOTI DI IWATA Nè restano due perché Valentino Rossi sembrava deciso a smettere, almeno prima dell'annuncio di Maverick, e dovrà ora decidere se continuare con Petronas, se appendere il casco al chiodo, o se cedere alle lusinghe del principe arabo che lo vorrebbe in sella nel suo team VR46 per un'altra stagione (posto tra l'altro per il quale, in un primo momento, si era parlato anche di Maverick Vinales). Se il dottore smettesse i piloti che potrebbero finire in Yamaha sono due: Raul Fernandez, giovane rookie della Moto2 che tanto sta facendo bene, ma che KTM vorrebbe portare nel team Tech3, e Garrett Gerloff, che in Superbike sta crescendo e che è più probabile possa passare alla MotoGP rispetto all'altro yamahista Toprak Razgatlioglu, reduce dalla doppietta di Donington e dalla prima posizione in classifica Superbike strappata a Jonathan Rea, ma soprattutto fresco di rinnovo con il team Pata Yamaha WorldSBK.

TENTAZIONE YAMAHA Ma se Gerloff restasse anch'esso in Superbike e Fernandez finisse in KTM, su chi potrebbe puntare la Yamaha per sostituire Vinales? Ma su Andrea Dovizioso, naturalmente. Il pilota di Forlimpopoli ha testato ben tre volte l'Aprilia RS-GP negli scorsi mesi, senza dare una risposta a Massimo Rivola & Co. circa un suo interessamento a firmare con la casa di Noale per la prossima stagione. La pazienza in Aprilia potrebbe essere finita e Maverick sarebbe il candidato ideale per fare quel salto di qualità che, in realtà, è già iniziato per la casa italiana. Dovizioso potrebbe restare comunque nel progetto, magari in un ruolo da tester (e abbiamo visto con Pedrosa e KTM quanto sia fondamentale avere un ottimo pilota in grado di far crescere la moto), oppure essere tentato dall'avventura in Yamaha, che - in fin dei conti - sta dimostrando di essere la moto più competitiva del lotto.

PRIMO CONTATTO Un primo incontro tra Dovizioso e Lin Jarvis, Managing Director della Yamaha, è avvenuto a Maggiora, per il Gran Premio d'Italia di MXGP. I due hanno scambiato qualche battuta, questo è certo, ma se abbiano parlato anche di mercato resta da capire. A GPOne Jarvis ha raccontato: ''Era un po' che non vedevo Andrea, ci siamo salutati e mi ha fatto molto piacere, solitamente ci incontravamo sull'asfalto, mentre qui siamo nel fango''. Frasi di circostanza certo, ma se ci fosse dell'altro non sarebbe una sorpresa. Intanto se tutte le pedine seguiranno la loro traiettoria naturale Vinales dovrebbe finire in Aprilia, Fernandez in KTM e Danilo Petrucci si ritroverebbe senza una sella. Per lui potrebbe profilarsi un ruolo di tester, almeno stando alle parole rilasciate da Pit Beirer - manager KTM, anch'esso presente a Maggiora - a Speedweek: ''Avere un tester come Danilo, sempre pronto a saltare in sella, è un pensiero affascinante. Al momento ci troviamo bene con Kallio e Pedrosa'', ma chissà...