IN SELLA La posizione in sella della R1 2020 è esattamente identica a quella del 2019. La supersportiva della Casa dei Tre Diapason rimane tra quelle che meglio ospitano il pilota. L’altezza sella, la triangolazione di sella, pedane e manubrio, tutto è della giusta misura sia per i macisti, sia per i fantini.

PROTEGGE BENE Il nuovo cupolino offre una protezione dall’aria decisamente più efficacie del precedente; la sensazione è evidente anche se Franciacorta di grossi rettilinei dietro cui ripararsi (e riposarsi) non ce ne sono… che fatica! Ad esser pignoli, la nuova porzione sella/serbatoio più rastremata migliora il passaggio da una piega all’altra ma, nelle staccate più violente, rende difficile ancorarsi al serbatoio.

ANCORA FACILE Fin dal primo turno ho potuto constatare con piacere un aspetto fondamentale: la R1 2020 è rimasta una moto che non intimorisce, anzi. Il mix perfetto tra prestazioni e facilità di guida mi ha permesso di migliorare il tempo fatto registrare dal cronometro turno dopo turno.

SEMPRE AL TOP Merito anche dei controlli elettronici, da sempre uno dei punti forti della Yamaha R1. Il nuovo comando del gas è davvero preciso, ideale per dosare il gas nei curvoni in appoggio, l’anti-impennata fa alzare la ruota anteriore ma senza tagliare troppo la potenza e il nuovo freno motore regolabile è perfetto per cucirsi addosso la moto in base alle preferenze.

BENE LA CICLISTICA Le modifiche alla ciclistica, seppur fini, hanno migliorato sensibilmente il comportamento della R1 tra i cordoli. La nuova forcella Kayaba trasmette in ogni istante ciò che avviene sotto la ruota anteriore, che quando si guida al limite non è affatto un aspetto secondario, mentre il mono ammortizzatore, per me che non sono propriamente un fantino, avrebbe bisogno di un po’ di sostegno in più in uscita di curva. Nulla di irrimediabile dato che le sospensioni sono ampiamente regolabili. Anche la frenata si merita ottimi voti: c’è più mordente di prima e la resistenza alla fatica è decisamente aumentata, certo alcune rivali mettono a disposizione lo stato dell’arte degli impianti frenanti, Yamaha si ferma appena sotto.

LA M E poi c’è la M, il massimo dell’espressione tecnologica di Yamaha per quanto riguarda le moto di serie. Le sensazioni sono simili, ma si fa tutto con una velocità e una semplicità ancor più disarmante. Meno peso, più agilità, più facilità. Se poi si aggiungono le sospensioni semi-attive il pacchetto raggiunge livelli d’eccellenza. Il comportamento delle sospensioni è esemplare e varia in base agli eventi. Un esempio? Siete staccatori furibondi? La forcella vi sosterrà a dovere, se invece preferite frenate più soft lei ve lo concederà senza che voi nemmeno battiate un ciglio.

CASCO SHARK RACE R PRO CARBON ​Questo casco è realizzato per dare il meglio di se tra i cordoli di un circuito, ma anche in strada offre ottimi livelli di comfort e sicurezza. La calotta è realizzata in carbonio e aramide: per offrire un peso contenuto e performance eccellenti nell'assorbimento degli urti ed è dotata di spoiler a doppia lama per assicurare aerodinamica e stabilità alle alte velocità. La visiera in classe "Ottica 1" è priva di qualsiasi distorsione ottica grazie allo spessore variabile (4,2 a 2,8 mm) unico appunto è il sistema di chiusura poco pratico da azionare con i guanti.

​PESO: 1200 g

​TAGLIE: XS-XL

TUTA IXON VORTEX Realizzata in morbida pelle pieno fiore, ha inservi elastici su ginocchia e fondoschiena oltre alla traforatura sul petto per garantire la ventilazione nelle giornate più afose. Le protezioni rispecchiano le normative 1621-1 e sono distriubiute su spalle, gomiti, ginocchia, anche e tibie. Predisposizione interna per il paraschiena. Molto comoda la doppia zip di chiusura... quando scapperà non sarà più un incubo.

PREZZO: 750 euro

TAGLIE: XS-4XL

GUANTI IXON RC CIRCUIT HP Realizzato in pelle di capra, è certificato CE e ha un guscio protettivo sul dorso della mano, un polsino lungo e il Sensitive Touch System, sistema che permette l'utilizzo dei guanti su schermi touch screen. Le protezioni sono poco invasive e lasciano ampia sensibilità alla mano. Il doppio sistema di chiusura è ideale per adattare la vestibilità del guanto.

PREZZO: 100 euro

TAGLIE: S-3XL