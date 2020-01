Primo contatto

TUTTI LE VOGLIONO, TUTTI LE COMPRANO Vero fenomeno degli ultimi anni, le enduro stradali sono le moto più amate e acquistate. La competizione nel segmento è davvero elevata, tanto da spingere Suzuki a rinnovare una delle sue best seller, la V-Strom 1000, per non perdere terreno nei confronti dei concorrenti. Si parte dal nome, ora si chiama V-Strom 1050 (anche se il motore rimane il bicilindrico a V da 1.037 cc), ma si passa anche dal look e dalla tecnologia, punto debole della versione precedente. Insomma, di carne al fuoco ce n’è in abbondanza… Dai che si va!

‘80s Nel percorso d’avvicinamento al suo arrivo molti, anche il sottoscritto, avevano previsto che la nuova V-Strom avrebbe riportato alla ribalta un altro grande nome del passato a tasselli, il DR 800 Big. Come avrete capito così non è. Il motivo me lo hanno spiegato direttamente gli ingegneri Suzuki, forse spinti a parlare più del solito grazie anche al calice di vino (in vino veritas…):la DR-Z è un mito che non va mischiato con la pur valida storia della V-Strom. La scelta è rispettabile, anche se molti particolari estetici richiamano le linee della “big piston”, il faro quadrato di derivazione Katana ad esempio, ma anche la forma del becco e le livree bianco/arancio e giallo/blu delle ricche versioni XT.

BEN RIFINITA Rispetto al precedente modello, lo dico subito, la nuova Suzuki V-Strom 1050 è molto più curata nei dettagli (anche per l’off road) e comunica chiaramente che non vuol più essere considerata solamente la moto piacevole da guidare e affidabile (che sono comunque caratteristiche invidiabili), ma vuol rubare l’occhio anche quando è parcheggiata sul cavalletto. Ci sono infatti nuove finiture per i carter motore, un manubrio in alluminio e anche i supporti del parabrezza regolabile sono ben rifiniti.

SOTTOPELLE Non solo nuova nel look, la 1050 ha tante sorprese nascoste sottopelle, più o meno significative. Come detto in apertura, il motore è sempre il bicilindrico a V da 1.037 cc (sì, quello del Suzuki TL e tante altre ancora), ma è stato modificato nella taratura per rientrare nella normativa antinquinamento Euro5 senza rinunciare ad un piccolo incremento di prestazioni. La scheda tecnica ora recita 107,4 CV/8.500 giri e 100 Nm/6.000 giri (prima 100,6 CV/8.000 giri e 101 Nm/4.000 giri). Potenza e coppia si sono dunque spostate più in alto rispetto al vecchio modello, come influisce ciò nella guida su strada lo scoprirete nella sezione COME VA della prova. Finalmente arriva il comando del gas elettronico che permette di introdurre, tra le altre cose, anche il cruise control, un accessorio fondamentale per una globetrotter del rango della V-Strom 1050.

NIENTE PAURA La V-Strom non ha più paura del progresso tecnologico, oltre al cruise control, infatti, sono presenti una serie di nuovi aiuti elettronici che rendono l’esperienza di guida ancora più sicura, regolabili dal nuovo display a colori. Grazie al ride by wire si possono scegliere tre modalità di guida attraverso il Suzuki Drive Mode Selector e non manca nemmeno il Traction Control (regolabile su tre livelli sulla XT) che può essere disattivato per spettacolari derapate in fuoristrada. La piattaforma inerziale a 6 assi permette l’attivazione dell’ABS in funzione dell’angolo di piega, mentre fra i sistemi di assistenza alla guida dedicati alla versione XT compaiono anche il modulatore di frenata in discesa, la frenata combinata, il ripartitore di frenata in funzione del carico e, per finire, l’assistente alle partenze in salita.

LA CICLISTICA CAMBIA MENO Per la parte ciclistica, la nuova V-Strom 1050 è rimasta simile a prima, d’altronde era già, a mio personalissimo giudizio, tra le enduro stradali più goduriose da guidare su strada. Confermato dunque il telaio a doppio trave in alluminio, così come le sospensioni con forcella Kayaba USD da 43 mm completamente regolabile e monoammortizzatore posteriore anch’esso regolabile nel precarico e in estensione. A cambiare è la taratura delle sospensioni, ora votata leggermente di più al confort di marcia.

FULL OPTIONAL Dedicata ai grandi viaggiatori per le sue capacità di offrire prestazioni e comodità, la V-Strom 1050XT equipaggia già 9 dei 58 accessori disponibili: sella regolabile; cavalletto centrale; parabrezza regolabile (50 mm); paramani; paramotre; puntale; supporto per le borse laterali, la presa USB a sinistra del cruscotto e una 12V sotto la sella. Non mancano svariate combinazioni di valige per il turismo a lungo raggio, le manopole riscaldabili per i climi rigidi o i fari supplementari a LED.

PREZZO E COLORI Disponibile presso la rete dei concessionari Suzuki da febbraio 2020, la Suzuki V-Strom 1050 sarà proposta in due allestimenti. I prezzi partono da 12.890 euro franco concessionario per arrivare ai 14.590 euro della più dotata Suzuki V-Strom 1050XT, protagonista della prova. Ampia scelta anche per il colore: Nero, Bianco/Nero e Nero/grigio sono le opzioni per la versione standard, mentre al Nero la versione XT offre in alternativa le grafiche Gialla e Arancione/Bianca.