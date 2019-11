PIONIERI Suzuki ha appena presentato al suo stand di EICMA la nuova V-Strom 1050 ed è già pronta a proporla al pubblico in una speciale serie limitata, la Sakigake. In giapponese Sakigake significa “colui che fa il primo passo”, un pioniere, proprio come i primi 10 che la acquisteranno on-line a partire dalla mezzanotte del 21 novembre ’19.

COMPLETA Ovviamente da buon pioniere, amante dell’avventura, la V-Strom che fa da base alla serie limitata Sakigake è la versione XT, la più completa. Si differenzia dalla base per i cerchi a raggi, barre laterali in alluminio; paramotore in alluminio; frecce a led; paramani; sistema di regolazione del parabrezza, altezza sella regolabile e cavalletto centrale. Tutti questi accessori, vengono completati da un set di borse in alluminio brandizzate Sakigake che prevede due valige laterali da 37 litri e un bauletto da 38 litri.

LA NUOVA V-STROM Nel caso vi foste presi i nostri video da EICMA per qualche assurda ragione (sentitevi in colpa) facciamo un breve recap di quanto è cambiata la maxi enduro della Casa di Hamamatsu. La sagoma rivisita in chiave moderna stilemi del passato, chiaro è infatti il riferimento alla DR Big, mentre dal punto di vista tecnico la crossover evolve i concetti già noti della vecchia V-STROM. Il motore, ora Euro5, è sempre il bicilindrico a V di 90 gradi, ora con 107,4 cv di potenza massima, accoppiato ad un telaio a doppia trave in alluminio. Il grosso passo avanti è stato fatto nel comparto elettronico della 1050. Il pilota può scegliere tra tre diverse curve di erogazione con il Suzuki Drive Mode Selector e comanda la meccanica attraverso un acceleratore ride-by-wire, che s’interfaccia con il sofisticato Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.). Questo dispositivo dialoga con una nuova piattaforma inerziale Bosch che rileva i movimenti della moto in sei direzioni lungo tre assi. L’elettronica del SIRS può controllare così in modo integrato la dinamica della moto e un ricco pacchetto di sistemi che comprende l’ABS con funzione cornering e regolabile su due livelli, il traction control regolabile su tre livelli e disattivabile, il cruise control, l’assistenza alla partenza in salita (Hill Hold Control System), il modulatore della frenata in discesa (Slope Dependent Control System) e il ripartitore di frenata in funzione del carico (Load Dependent Control System).

COME COMPRARLA La V-STROM 1050XT Sakigake in edizione limitata potrà essere prenotata solo online sul sito dedicato (shop.suzuki.it/moto/nuova-v- strom/) attraverso una procedura guidata molto semplice. Dopo aver effettuato l’accesso sulla piattaforma MySuzuki, il cliente dovrà scegliere il concessionario in cui ritirare la nuova V-Strom e dovrà versare un acconto di 500 Euro sul conto PayPal del dealer stesso. Nelle 48 ore successive all’avvenuta prenotazione online il Concessionario scelto contatterà il Cliente per la formalizzazione dell’acquisto che avverrà in concessionaria.