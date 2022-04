Yamaha e CNOS-FAP Lombardia, via al laboratorio Automotive

Un nuovo spazio a Sesto San Giovanni in dotazione a Centro di Formazione Professionale e Fondazione ITS Lombardia Meccatronica

L'industria chiama, una nuova generazione di professionisti risponde all'appello. Yamaha e Fondazione CNOS-FAP Lombardia inaugurano ufficialmente il nuovo laboratorio Automotive di Sesto San Giovanni, spazio che sarà in dotazione ai ragazzi del Centro di Formazione Professionale e della Fondazione ITS Lombardia Meccatronica. In gallery, alcuni scatti della cerimonia.

Laboratorio Automotive di Sesto San Giovanni, via alle attività

CHI SEMINA, RACCOGLIE Il progetto nasce nel 2019 dall’esigenza crescente di richiesta del settore automotive di figure professionali altamente specializzate, formate sulle tecnologie che governano i motoveicoli attualmente in circolazione. Nonostante la pandemia, l’iniziativa ha già dato i suoi frutti: due ragazzi sono in stage, due sono impiegati stabilmente presso la rete Yamaha, altri due presso officine indipendenti.

QUI YAMAHA “L’alleanza imprese e scuole - afferma Andrea Colombi, Country Manager Yamaha Motor - è la chiave per una formazione teorico/pratica ed è uno dei pilastri su cui si fonda la strategia Yamaha: dai tecnici ai piloti, crediamo sia fondamentale creare figure professionali che seguano un percorso fatto di teoria e applicazione, poiché il talento da solo non basta e va indirizzato e nutrito grazie anche all’esperienza che aziende come la nostra possono offrire. La collaborazione con Centro di Formazione CNOS-FAP e i suoi risultati sono un segno tangibile di questa filosofia”.

Andrea Colombi, Country Manager Yamaha Motor

QUI CNOS-FAP “La partnership con Yamaha è un fiore all’occhiello della nostra formazione professionale - sostiene Francesco Cristinelli, direttore del CNOS-FAP di Sesto -, i ragazzi hanno la possibilità di avere accesso a un laboratorio automotive all’avanguardia e di lavorare su mezzi di ultima generazione marchiati Yamaha. I migliori tra loro avranno poi la possibilità di costruirsi un futuro in officine di prim’ordine, come sono tutti i dealer Yamaha”.

Francesco Cristinelli, direttore del CNOS-FAP di Sesto San Giovanni

INDUSTRIA E SOCIETÀ Moderata dal giornalista Giuseppe Polari, Amministratore Unico Duessegi Editore, l’inaugurazione del laboratorio di Sesto ha visto la partecipazione anche di Don Elio Cesari, Direttore Opere Sociali Don Bosco, Roberta Pizzochera, Assessore di Sesto San Giovanni, e Gabriella Fumagalli, Assessore di Cinisello Balsamo.

Pubblicato da La Redazione, 29/04/2022