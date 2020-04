COME RIPARTIREMO Lunedi 4 maggio sarà lo spartiacque fra il Lockdown scattato i 23 marzo scorso e la Fase 2, che metterà in movimento, seppur in maniera graduale, l’Italia. La ripartenza è attesa per dare ossigeno al nostro Paese, che ha vissuto quasi due mesi schiacciato nella morsa dell’epidemia di Coronavirus e che, di fatto, ha bloccato tutto. Sempre più aziende stanno riprendendo l'attività, ma ci si chiede come sarà organizzato il percorso verso le normali abitudini di vita e quali saranno i benefici per l’economia di privati e aziende. Le case motociclistiche, ovviamente, si stanno adoperando per rendere la filiera più svelta e smart, per favorire il rapporto fra loro e clienti, ma anche per facilitare l’operato dei propri collaboratori. Parlando con i responsabili delle aziende e delle filiali che operano sul nostro territorio, vogliamo capire quali sono le strategie messe in atto per non farsi trovare spiazzati nella fase di ripartenza, focalizzando l’attenzione sui progetti per sostenere, anzi migliorare, il rapporto con il cliente finale.

INTERVISTA A... Tra i grandi marchi da qualche anno a questa parte è rientrata anche Benelli che grazie a modelli dall'ottimo rapporto qualità/prezzo ha scalato le classifiche di vendita. Per capire come sta affrontando questo periodo di Lockdown e come sta affrontando i preparativi alla Fase 2 abbiamo intervistato Gianni Monini, Sales Manager Italia di Benelli. L'incertezza e la chiusura forzata dei concessionari ha intaccato i piani di Benelli che si è adoperata per fornire assistenza ai concessionari e non solo, grazie alle iniziative benefiche che ha potuto portare avanti anche grazie ai rapporti con la Cina. Per l'imminente ripartenza la casa pesarese punta tutto su modelli di punta come la rinnovata TRK 502 X 2020, la naked 752 S e la classicImperiale 400, tutte proposte con finanziamenti interessanti. Scopri tutti i dettagli dell'intervista nel video qui sotto!