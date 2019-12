VINTAGE NON SOLO NELLO STILE Fanale rotondo, serbatoio a goccia, si capisce subito che l'ispirazione della Benelli Imperiale 400 sono le moto vintage. In particolare un modello Benelli-MotoBi degli anni Cinquanta. E la sua struttura è così classica che più classica non si può. A partire dal motore, che pur essendo tutto nuovo per la casa di Pesaro, ricalca schemi d'antan. Si tratta infatti di un monocilindrico a quattro tempi raffreddato ad aria da 374 cc, con distribuzione a singolo albero in testa. L'obiettivo, qui, non era certo alzare l'asticella in termini di prestazioni, quanto piuttosto ridurre al massimo i consumi.

BADA AI CONSUMI Non mancano iniezione elettronica e avviamento elettrico, è bene sottolinearlo. Con ciò, la Benelli Imperiale 400 dispone di 21 CV a 5.500 giri/minuto e 28 Nm di coppia a 3.500 giri/minuto, una carta di identità che parla di una moto da passeggio, più che da corsa, visto che stazza 205 kg in ordine di marcia. Basso è il rapporto di compressione: 8,5:1 e il cambio ha 5 marce. Il tutto si traduce in consumi di 3,6 l/100 km misurati nel ciclo d’omologazione.

LA CICLISTICA Telaio a doppia culla in tubi rinforzato con piastre d'acciaio - tutto rigorosamente verniciato di nero - forcella telescopica con steli da 41 mm e una coppia di ammortizzatori gemelli a lavorare sul forcellone oscillante: anche la ciclistica della Imperiale segue la tradizione. Così come i cerchi a raggi, che sono fatti sì in alluminio (per ridurre l'effetto groscopico ed esaltare la maneggevolezza), ma hanno diametro differenziato: l'anteriore è da 19 pollici, gommato 110/90; il posteriore è da 18 pollici, con pneumatico 130/80.

LE PRESTAZIONI Un tocco di modernità viene dall'impianto frenante che conta su un disco singolo di 300 mm di diametro all'anteriore, morso da una pinza flottante a 2 pistoncini, e da un disco da 240 mm con pinza a singolo pistoncino al posteriore. Non certo un impianto da supersportiva, ma che si preannuncia proporzionato alle prestazioni. In base ai dati di targa, la Benelli Imperiale 400 potrebbe sfiorare i 115 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in poco meno 14 secondi. Ne sapremo di più dopo la prova su strada.

DISPONIBILITÀ E PREZZO Disponibile in tre varianti di colore - nera, rossa o argento - la nuova Benelli Imperiale 400 2020 è già in vendita. Accessibile il prezzo, di 3.990 euro franco concessionario.

Attenzione, la prova su strada della nuova Benelli Imperiale 400 2020 si terrà nelle prossime ore: tornate a trovarci su questa stessa pagina, che aggiorneremo con le impressioni di guida e le opinioni dopo il test.