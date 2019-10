Autore:

Danilo Chissalè

TEMPO DI CONCESSIONARI Dopo la sua apparizione sotto forma di prototipo a EICMA 2017, la presenza in versione definitiva a EICMA 2018, la Benelli Imperiale 400 – che probabilmente ha un feeling particolare con il salone meneghino – è arrivata nei concessionari del marchio pesarese. Di lei sappiamo praticamente già tutto ma un ripasso non fa mai male.

QUI MOTORE Il motore della Imperiale 400 è tutto nuovo: si tratta di un monocilindrico raffreddato ad aria con distribuzione a singolo albero in testa dalle prestazioni modeste ma dall’alta efficienza. Eroga la potenza di 21 CV a 5.500 giri/minuto e 28 Nm di coppia a 3.500 giri/minuto, numeri non certo da gare d’accelerazione – la classica pesarese non nasce certo per questo – decisamente meglio i consumi dichiarati: 3,6l/100 km nel ciclo d’omologazione. Contenuto in 202 kg in ordine di marcia è il peso, facile da gestire per i neofiti, grazie anche alla sella alta solamente 78 cm dal suolo.

STRUTTURA CLASSICA Moto d’ispirazione classica, struttura super classica. La Benelli Imperiale 400 adotta infatti un telaio misto a doppia culla in tubi e piastre d'acciaio per essere estremamente agile ma resistente. Le sospensioni prevedono all’anteriore una forcella telescopica con steli da 41 mm di diametro ed escursione da 110mm, mentre al posteriore un forcellone oscillante rigorosamente accoppiato ad una coppia di ammortizzatori, con escursione da 65mm. Il sistema frenante di Imperiale 400 è composto all’anteriore da un disco di 300 mm di diametro con pinza flottante a 2 pistoncini e da un disco di 240mm con pinza a singolo pistoncino al posteriore. I cerchi in lega di alluminio hanno differenti diametri: 19” all’avantreno, 18” al retrotreno, montano pneumatici 110/90 all’anteriore e 130/80 al posteriore.

COLORI E PREZZO L’unica informazione che ci mancava era il prezzo, beh ora c’è! La nuova Benelli Imperiale 400, già disponibile nei concessionari, costa 3.990 euro franco concessionario. Tre le varianti cromatiche: nera, rosso o argento.